La PETI sobre desigualdad territorial en acceso a la sanidad presentada por OncoBierzo se expondrá en Bruselas en marzo

Imagen de una de las manifestaciones convocadas por OncoBierzo en defensa de la sanidad pública. - ONCOBIERZO

PONFERRADA (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

Representantes de OncoBierzo han manifestado este jueves que la Petición (PETI) registrada ante el Parlamento Europeo en septiembre de 2025 sobre la desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública ha sido finalmente aprobada para su presentación a debate ante la Comisión de Peticiones y será expuesta en Bruselas a finales del mes de marzo.

Este paso, según ha explicado OncoBierzo, ratifica un recorrido "largo y complejo" que comenzó en septiembre de 2025 cuando la entidad decidió trasladar al ámbito europeo la situación de desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública, poniendo el foco en la falta de medios, la inestabilidad de las plantillas y las consecuencias directas que estas carencias tienen sobre los pacientes, "no solo en el área de salud Bierzo, sino en toda la periferia europea".

Al respecto, ha recordado que en octubre de 2025 representantes de la Asociación se desplazaron a Bruselas para mantener reuniones con eurodiputados de todo el arco político, con el objetivo de explicar el contenido de la PETI y recabar apoyos. Fruto de ese trabajo la petición inició su tramitación, si bien en una primera fase no fue admitida por la vía de urgencia, debido a cuestiones procedimentales y de agenda interna de la Comisión, "ajenas al fondo del asunto".

Lejos de suponer un retroceso, este primer intento permitió reforzar el expediente, ampliar apoyos y consolidar la consideración de la PETI como un asunto de interés general, según ha informado a Europa Press en un comunicado OncoBierzo.

En una segunda tramitación la Comisión de Peticiones ha aprobado finalmente su inclusión en el orden del día, lo que permitirá que OncoBierzo comparezca ante el Parlamento Europeo para exponer formalmente la reclamación. La Asociación ha subrayado que esta comparecencia se producirá después de las elecciones autonómicas, un hecho que refuerza el carácter "estrictamente apolítico e independiente" de OncoBierzo.

"La PETI no responde a calendarios electorales ni a intereses partidistas, sino a una reivindicación sostenida en el tiempo, basada en testimonios de pacientes y profesionales y en la defensa del derecho a una sanidad pública equitativa", ha sostenido, al tiempo que ha puesto en valor este avance como un reconocimiento al trabajo constante realizado y como una oportunidad para que las instituciones europeas conozcan una realidad que afecta a miles de ciudadanos.

"Acudiremos a Bruselas con un único objetivo: dar voz a los pacientes y acompañantes para poner sobre la mesa la necesidad de garantizar una atención sanitaria pública digna, estable y accesible, con independencia del lugar de residencia", ha incidido y ha reiterado su compromiso de seguir trabajando desde la responsabilidad, la independencia política y el diálogo institucional, con el convencimiento de que la sanidad pública "solo se defiende con constancia, transparencia y participación ciudadana".