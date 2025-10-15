PGC-Carriedo explica que no hay Ley de Medidas Fiscales en pro del acuerdo y ante la consolidación de los beneficios

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado este miércoles antes de registrar en las Cortes el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 que, en esta ocasión, el Ejecutivo ha decidido no presentar Ley de Medidas Fiscales y Financieras en pro del acuerdo, ya que, como ha señalado, es precisamente en las políticas fiscales donde el acuerdo con los grupos es "más difícil", al tiempo que ha destacado que, además, se consolidan "los beneficios fiscales".

Fernández Carriedo ha explicado con detalle las grandes cifras del proyecto de presupuestos para 2026 presentado por la Junta y que asciende a 15.715 millones de euros, "el más alto de la historia", al tiempo que ha insistido en la "voluntad de acuerdo" con los grupos con el fin de que las cuentas puedan salir adelante.

Ante las críticas vertidas por los distintos grupos parlamentarios tras conocer el proyecto que presentó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Carriedo, este jueves, el consejero ha reiterado que su objetivo principal es "intentar llegar a un acuerdo", lo que ha motivado al Gobierno regional a registrar estas cuentas, ya que éste fue precisamente el procedimiento exigido por los partidos en el pasado ejercicio en el que las cuentas que terminaron en prórroga.

"Los grupos pidieron que registráramos un presupuesto y que ese fuera un escenario negociación", ha defendido el consejero de Hacienda, quien ha detallado el calendario previsto y que pasa, como primer paso, por el debate, previsiblemente en el Pleno del 21 y 22 de octubre, del Techo de Gasto.

En este punto, Fernández Carriedo ha confiado en contar con el apoyo de los grupos ante ese límite de gasto no financiero. "Hemos aprobado tres techos de gasto y esperamos aprobar el cuarto", ha defendido, al tiempo que ha explicado que esto daría paso a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos que arrancaría con la comparecencia de los consejeros para explicar el contenido de cada sección con el fin de dar la oportunidad a los grupos a "conocer la norma en profundidad".

"Es una oportunidad para la negociación, tenemos la mano tendida, hemos hecho lo que nos corresponde que es hacer un buen presupuesto que sirva de base para una buena negociación, somos conscientes de que contamos con el apoyo del principal grupo de la Cámara --PP-- pero no hay una mayoría absoluta que garantice su aprobación", ha explicado el consejero, quien ha garantizado su implicación para poder llegar a un acuerdo.

"Si no hubiera techo de gasto iríamos nuevamente con otro nuevo techo de gasto", ha destacado el consejero ante la posibilidad de que este límite de gasto no salga adelante tras su debate en las Cortes.

SIN LEY DE MEDIDAS

Fernández Carriedo ha reiterado que, en esta ocasión, la Junta ha decidido no presentar proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Financieras que habitualmente acompaña al presupuesto, ya que esta norma es "más difícil" de negociar. "Hemos oído a algunos grupos contrarios a la bajada de impuestos y somos conscientes de la dificultad de llegar a acuerdos en este asunto", ha subrayado el consejero, quien ha abogado por concertar "todos los esfuerzos" en aprobar las cuentas para el próximo año con el fin de que el Gobierno que surja de las próximas elecciones "tenga un buen presupuesto".

De este modo, Fernández Carriedo ha señalado que, al no haber Ley de Medidas Fiscales, se garantiza la consolidación de los beneficios fiscales. "No hay subidas tributarias y se congelan las tasas", ha explicado, al tiempo que ha señalado que las nuevas subvenciones y ayudas dependen directamente del proyecto de Ley de Presupeustos.

BENEFICIOS FISCALES

De este modo, el consejero ha detallado que los beneficios fiscales se han duplicado desde 2018 al pasar de 298,07 millones a 778 previstos en 2026, lo que supone un incremento del 15,3 por ciento.

En concreto, como ha explicado, los 778 millones previstos en beneficios fiscales llegará a 621.000 contribuyentes de la Comunidad que se sitúa en su "fiscalidad más baja" con 1.400.000 beneficiarios de la mejora de los tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF.

En detalle, del total de beneficios 695,8 millones son deducciones de apoyo a la familia; 42,3 millones de apoyo a la vivienda; 25,36 de fomento del empleo; 260.000 euros de apoyo al patrimonio histórico y artístico y la I+D+i; 890.000 euros de apoyo a la movilidad sostenible; 4,8 de apoyo al medio ambiente y al desarrollo sostenible y 8,10 millones a "finalidades varias".

AYUDAS Y SUBVENCIONES

El consejero ha reiterado en su explicación del Presupuesto las ayudas y subvenciones previstas en el proyecto de Presupuestos para 2026. Así, el Gobierno autonómico duplicará las ayudas por hijo del bono nacimiento, bonificará peajes, creará una nueva línea de ayudas dirigida a que los mayores puedan cambiar bañeras por platos de ducha y otra de apoyo a los autónomos.

Así, el bono nacimiento en la Comunidad se ampliará en todos sus tramos y el más alto pasará del un máximo de 2.500 euros a 5.000 euros, además bonificará los peajes de las principales autopistas para conductores habituales empadronados en la región, y pondrá en marcha una nueva subvención para que las personas mayores puedan sustituir sus bañeras por platos de ducha.

En concreto, en cuanto al incremento de las ayudas por nacimiento se aplicará en todos los tramos y se ampliará a todas las familias con niños de hasta 12 años sin límite de ingresos el acceso al bono infantil para actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio.

Además las cuentas incluyen una partida inicial de 10 millones de euros destinada específicamente a la sustitución de bañeras por platos de ducha destinada a personas mayores, a lo que ha sumado las ayudas para pacientes de ELA se elevarán hasta los 2 millones de euros.

Así, otra de las nuevas ayudas es un bono de apoyo a los trabajadores autónomos que alcanzará los 300 euros, con lo que se crea una dotación de 30 millones de euros que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

Finalmente, el proyecto refleja también la bonificación de peajes que se aplicará en las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71 para los conductores recurrentes y empadronados en Castilla y León, con efectos en provincias como Ávila, Segovia, León, Salamanca, Zamora, Palencia y Valladolid, además de estudiar la extensión a otras vías como la AP-66, ya bonificada.