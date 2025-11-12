PGC.- La Junta prevé destinar 10 millones de euros en 2026 a la bonificación de peajes y estudia aplicarla en la AP-66

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León prevé destinar en 2026 un total de 10 millones de euros a implantar una bonificación del importe de los peajes por el uso recurrente de las autopistas estatales AP-6 (Adanero-Madrid); AP-51 (Ávila-Salamanca); AP-61 (El Espinar-Segovia); y AP-71 (León-Astorga), mientras que estudiará aplicar la medida en la AP-66 (León-Asturias) actualmente bonificada por el Estado.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026, que destina un volumen importante de sus cuentas a la gestión y conservación de carreteras, con casi 131,6 millones de euros de un total de 353 millones.

Sanz Merino ha recordado el anuncio hace unas semanas del presidente Alfonso Fernández Mañueco de que en 2026 se va a implantar una bonificación del importe de los peajes por el uso recurrente de las autopistas estatales AP-6, AP-51, AP-61, AP-71 y estudiará la posibilidad de aplicar esta medida en la AP-66, actualmente bonificada parcialmente por el Gobierno de España. A tal fin se dedicarán 10 millones de euros.

"Las autopistas son ejes estratégicos para la vertebración territorial y para la movilidad de las personas en su vida cotidiana. La bonificación está pensada para aliviar los gastos de las personas que usan estas autopistas de forma habitual, pues mientras que en otras zonas de España estas infraestructuras se encuentran actualmente liberalizadas o tiene implantadas amplias bonificaciones, en las autopistas que discurren por Castilla y León se sigue pagando peajes por su utilización", ha reflexionado Sanz Merino.

La medida, ha incidido, "busca aliviar el gasto de los usuarios habituales, corregir desigualdades territoriales y favorecer la vertebración interna de la Comunidad".

Como gasto corriente, ha apuntado, está consignada, como en años anteriores una partida para el pago del peaje en sombra de la autovía A-601, Valladolid-Segovia que en 2026 asciende a 24,2 millones.

El consejero ha querido "poner en valor" que para 2026 está contemplada una dotación total de 159,5 millones para a medios personales y materiales en la red viaria autonómica, la más extensa de España. Esta cuantía experimenta un incremento del 13,5% respecto a los presupuestos de 2024.

De esa cifra, 96,6 millones de euros se dirigen a inversiones en carreteras de la red autonómica.

Por provincias, en Ávila se van a destinar en 2026 partidas por 7,9Meuro, que entre otras actuaciones van a permitir realizar el refuerzo y renovación del firme de la CL-505 entre la Cañada y el límite de Comunidad de Madrid, por 5,3 millones.

En Burgos, que cuenta con partidas por 16,8 millones para el próximo ejercicio, se continuará con la variante de la CL-117 en Salas de los Infantes, que suma un presupuesto de 10 millones de euros y que ha recordado que era un compromiso de legislatura.

En León se dispone de partidas por 9,83 millones, de los que se destacan la mejora de la LE-213, de Puente Villarente (N-601) a Casasola de Rueda.

Palencia contará con 10,7 millones de euros para proyectos entre los que se incluye la previsión de licitar las obras de la variante de Guardo para concluir la conexión por el oeste, como parte de una inversión total plurianual de 18 millones de euros.

En Salamanca, con 7,4 millones para 2026, entre otras, se van a iniciar dos actuaciones para renovar el firme de toda la SA-105, con una inversión que ronda los 4,5 millones entre Peñaranda de Bracamonte y la provincia de Ávila.

La provincia de Segovia contará con un gasto de 7,7 millones de euros de los que la mayor inversión se realizará para renovar el firme de la A-601, en la intersección de Bernuy de Porreros a La Lastrilla, por 3,5 millones.

En Soria, con 12,1 millones de euros en total para 2026, entre otras, se llevará a cabo un nuevo trazado de la SO-920, en el Burgo de Osma, que conectará la carretera con la autovía del Duero por un total de 5 millones de euros.

En Valladolid, la provincia con menos presupuesto para actuaciones en carreteras, se destinan 7,2 millones de euro, entre otros proyectos, para los refuerzos de la VA-800, entre Castrejón de Trabancos y al límite de la provincia de Salamanca, por 3,52 millones de euros.

Finalmente, en Zamora, se contemplan 10,9 millones de euros que incluyen la mejora de la ZA-321, desde la N-122 a Moralina, la llamada carretera de Puente Pino, por 6,05 millones de euros.

GEMELO DIGITAL DE LAS CARRETERAS

En materia de gestión y seguridad en carreteras, Sanz Merino ha recordado que en 2026 se implantará el 'gemelo digital de la carretera', actualmente en ejecución con una inversión de 1,2 millones de euros, que creará "una réplica virtual de la red viaria autonómica, integrando datos en tiempo real sobre el estado y funcionamiento de las infraestructuras, lo que contribuirá notablemente a facilitar la toma de decisiones de forma rápida y eficiente".

También van a realizarse varias actuaciones con las que se avanza en la digitalización de la carretera, entre las que pueden destacarse: La colocación de 26 paneles inteligentes en los principales puertos de montaña de nuestra Comunidad, que proporcionarán información en tiempo real a los usuarios sobre el estado de la vía, en situaciones de nieve, hielo o mal tiempo.