VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha confirmado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 porque es "infame" y porque es un "corta pega" de las últimas cuentas aprobadas con Vox aún en vigor.

Martínez ha llamado a "poner freno" a unas cuentas que "no son aceptables ni enmendables" y ha explicado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará el lunes la enmienda a la totalidad --el debate tendrá lugar el jueves 20 de noviembre-- porque es su "obligación".

"A partir de ahí que se sume quien quiera", ha pedido Martínez que ha aclarado que el PSOE no negociará con nadie para tumbar las cuentas de la Junta ya que su propuesta es "en positivo" y pasa por negociar unas nuevas cuentas, como ha propuesto al presidente de la Junta. "Que no nos busquen en alianzas con otros grupos para tumbar unas cuentas", ha reiterado.

Por otro lado, ha tachado de "insulto a la Comunidad, a la inteligencia, a la seriedad y a la rigurosidad" la convocatoria que ha trasladado ya la Junta de Castilla y León para reunirse este viernes con el Grupo Socialista para analizar y dialogar sobre el proyecto de presupuestos de la Comunidad que el PP afronta en solitario --tiene 31 procuradores--.

Carlos Martínez ha acusado a la Junta de haber esperado al "último día" y a la "última hora" para negociar con el Grupo Socialista en una "reunión de compromiso" de media hora. Dicho esto, ha confirmado la presencia del Grupo Socialista en esa reunión por respeto parlamentario.

Y ha tirado de ironía para bromear sobre que la reunión con el Grupo Vox será el fin de semana, en domingo, ha apostillado, "el día del Señor", y ha considerado que el PP acudirá al encuentro con los de Santiago Abascal, al que ve el socio preferente del PP, "cual monagillo a vesar el anillo del obispo".

Martínez ha acusado a la Junta de Castilla y León de haber "mordido la mano tendida" del Partido Socialista para "volver a rendir pleitesía" a Vox y ha preguntado al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco qué precio va a pagar "para tener unas cuentas presupuestarias con la extrema derecha".