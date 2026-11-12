El pianista Javier Perianes homenajeará a De Falla el domingo en el tercer recital del V Ciclo de Música de Cámara

El pianista Javier Perianes. - CONSEJERÍA DE CULTURA

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pianista Javier Perianes rendirá homenaje a Manuel de Falla este domingo, 15 de noviembre, en el tercer recital del V Ciclo de Recitales y Música de Cámara para la temporada 2026/27 del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, que cuenta con un programa de ocho recitales hasta el mes de mayo del próximo año.

Será en la Sala de Cámara a las 19:30 horas, cuando tendrá lugar el homenaje a Manuel de Falla unos días antes de que se cumplan, el 23 de noviembre, los 150 años exactos del nacimiento del compositor gaditano.

En este tercer recital del ciclo, el pianista onubense, artista residente de la OSCyL en la temporada 2022-2023, regresa al Delibes con un programa concebido por él, que inauguró el Año Falla el pasado mes de abril.

En lugar de ofrecer la habitual sucesión de obras, Perianes propone un diálogo "audaz" al entrelazar páginas de diferentes compositores que guardan una estrecha relación, cada uno a su manera, con el homenajeado.

La primera parte del recital alterna algunas de las obras de juventud del autor de 'El amor brujo', escritas entre 1896 y 1900 --el Nocturno, la Mazurca, la Serenata andaluza y la Canción--, con las de su gran modelo, Chopin.

En estas composiciones tempranas, Falla dialoga todavía con el Romanticismo europeo y comienza a perfilar una voz propia, marcada por el lirismo y una creciente sensibilidad hacia el color y la evocación de Andalucía.

Frente a ellas se alza la obra de Chopin, el compositor que tuvo la osadía de crear un lenguaje pianístico nuevo y reinventar la sonoridad del instrumento para convertirlo en "un universo de matices, emociones y posibilidades expresivas como nunca se había escuchado", según ha señalado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

En la segunda parte, las 'Cuatro piezas españolas', dedicadas a Albéniz y estrenadas en París por Ricardo Viñes en 1909, dan paso a una selección de 'Iberia', obra cumbre del pianismo español. Esta es otra de las "audacias" que celebra el programa: la de una escuela pianística española forjada por grandes creadores y por intérpretes "excepcionales", una estirpe en la que Perianes ocupa "un lugar de honor".

OCHO RECITALES DE OCTUBRE A MAYO

Tras el recital del pianista, el 17 de enero tendrá lugar el cuarto recital y primera colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical, que propone un programa audaz por naturaleza, articulado en torno a dos estrenos en España con la participación de tres jóvenes: la violinista Leticia Moreno, Ericson Ruiz, solista de contrabajo y Gonzalo Grau en la percusión, que viven "la audacia de apostar por la reinterpretación y la reinvención", en un homenaje a Johann Sebastian Bach.

En el quinto recital, el 21 de febrero, participará uno de los guitarristas más brillantes de su generación, el malagueño Rafael Aguirre, que propone un programa para borrar fronteras entre lo clásico y lo popular y reivindicar la guitarra como instrumento universal.

El 7 de marzo y en colaboración con la Fundación Juan March, la pianista Mariam Batsahvili guiará por un programa que rinde homenaje a la música compuesta por Clara Shumann y a su genio programático y curatorial.

La segunda colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musial llegará el 18 de abril, con un recital protagonizado por el Trío Arbós, Premio Nacional de Música y una de las formaciones más destacadas del panorama camerístico español.

El octavo y último recital tendrá lugar el 23 de mayo, con el debut en el Centro Cultural Miguel Delibes de uno de los grupos de cámara más audaces de la actualidad: el Cuarteto Attacca, conjunto estadounidense capaz de transitar con naturalidad entre Beethoven, la creación contemporánea, Radiohead o John Adams.

Las entradas para cada uno de los recitales, con precios entre 15 y 20 euros, están a la venta en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes. Los estudiantes de música de Castilla y León cuentan con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.