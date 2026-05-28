Piden 4 años de cárcel para dueño de los perros que mataron a una joven zamorana

El pastor dueño de los perros durante el juicio, en el Juzgado de lo Penal de Zamora, a 28 de mayo de 2026, en Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La acusación particular ha solicitado cuatro años de prisión para el pastor dueño de los perros que acabaron con la vida de la joven Arancha Corcero en octubre de 2023 en el municipio zamorano de Roales del Pan,ya que el abogado de la familia de la joven considera probado que los hechos ocurrieron por la "inacción" del dueño de los cánidos en lo referente a su mantenimiento.

Varios animales estaban sueltos por el exterior del cercado donde pastaban las ovejas en los aledaños de una explotación ubicada entre Roales del Pan y La Hiniesta, lugar en el que los perros atacaron mortalmente a la joven Virginia, enfermera de 27 años, que paseaba por la zona.

La acusación estima que la muerte de la joven es consecuencia directa de la imprudencia del ganadero, que tenía a los perros, supuestamente, en "malas condiciones, con hambre" y sueltos cuando ya había recibido varios avisos, como así lo han ratificado los testigos durante el juicio, al tiempo que han alertado de la peligrosidad y agresividad de los cánidos.

"El peligro era constante, la falta de control era absoluta. Se conocía el riesgo creado" y no se hizo nada para corregirlo, ha relatado el abogado de la familia, quien ha apuntado que los hechos, podrían haberse evitados y "sucedieron como consecuencia de la inacción del ganadero".

Por su parte, la Fiscalía, que también ve relación entre la falta de previsión del acusado y la muerte de la joven, solicita dos años y medio de cárcel para el ganadero.

Por su parte, la defensa , que asegura que los perros no eran violentos y considera habitual que los animales se encuentren sueltos para realizar su labor de protección del ganado, solicita la absolución del acusado o, en todo caso, la imposición de una pena mínima de dos meses de multa por homicidio por negligencia leve. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Durante el juicio, los padres de la joven han relatado los hechos ante el tribunal, desde el momento en el que la víctima llamó a su madre porque los perros la estaban atacando al instante en el que llegaron a la zona.

"Me llamó y me dijo: me atacan los perros, habla conmigo hasta que llegue a casa", ha relatado la madre. "Después empezó a decir los perros, los perros. Cogí un palo, me subí al coche y fui. Llamé a mi marido para que viniera, que a Arancha la estaban atacando los perros. Cuando llegué, no vi a mi hija. Solo a los perros. Tenía unos pantalones blancos que estaban llenos de sangre, pero a ella no la vi. La encontré después. Llamé a mi marido y le dije que ya estaba muerta".

El padre ha ratificado lo dicho por su mujer y, como ella, ha asegurado que los perros la siguieron hostigando después de llegar el matrimonio.

"Teníamos que estar con nuestra hija y vigilando que los perros no se acercaran". ha apuntado el padre.

Cuando llegó la Guardia Civil los perros siguieron hostigando a familiares y agentes, también a los efectivos del 112, han relatado los padres.

El acusado, que ha respondido únicamente a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado, ha incidido por su parte en que los perros "no eran violentos" y, sobre la cuestión de si estaban sueltos o atados, ha asegurado que los animales debían estar sueltos para cumplir su función de vigilancia del ganado. Con todo, el abogado ha intentado presentar como prueba un supuesto vídeo en el que se mostraría que uno los mastines estaba atado y que rompió la cadena antes del paso de la joven.

"Un mastín y una mastina estaban atados", ha dicho el ganadero. El resto, sueltos, entre ellos varios careas y otra mastina que acababa de criar cerca de donde apareció el cuerpo de la joven. A la actitud de defensa de este animal con respecto a sus crías ha querido apuntar la defensa en su estrategia durante el juicio.

Por la sala de lo Penal del Tribunal de Zamora han pasado también los guardias civiles que ese día prestaron servicio en la zona, que han relatado la "gran agresividad" de los perros incluso después de consumarse el ataque.

"Se tiraron a los coches", han indicado los agentes, que han apuntado que fue necesario crear un perímetro de seguridad para poder trabajar. "Cuando llegamos, la madre" estaba con la joven fallecida y el padre unos pasos separado, intentando protegerlas de los perros, que seguían hostigándolas.

El pastor, dueño de los perros, llegó alrededor de una hora después, según se ha podido desprender de las declaraciones de los testigos, para hacerse cargo de los animales y recogerlos.

Han prestado también declaración varios testigos que, si bien no estuvieron presentes el día de autos, sí tuvieron diferentes encontronazos con los perros del acusado. Un hombre dueño de una escuela de equitación de la zona ha asegurado que los perros solían acercarse ladrando desde lejos y un corredor ha apuntado que sufrió el hostigamiento de los perros en dos ocasiones, en una de las cuales el pastor "lo vio todo" y no hizo nada y en otra "no había nadie" para hacerse cargo de los animales, ha relatado.