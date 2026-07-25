Piden productos de higiene y alimentos infantiles para los alojados en la Escuela de Policía de Ávila

Varias personas observan la nube formada por el incendio en el valle del Tiétar, a 25 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España) - Mateo Lanzuela - Europa Press

ÁVILA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Emergencias de Ávila han solicitado este sábado productos de higiene y alimentos infantiles para atender las necesidades de las personas evacuadas por el incendio forestal de Burgohondo (Ávila) que permanecen alojadas en la Escuela Nacional de Policía de la capital abulense.

A través de un mensaje difundido en la red social 'X', Emergencias Ávila ha indicado que son necesarios productos de higiene, que se recogen en la entrada de las instalaciones, así como potitos, pañales para adultos y bebés y empapadores para las personas desplazadas por el fuego.

Asimismo, ha precisado que quienes deseen colaborar con material deberán entregar únicamente productos de higiene, al tiempo que ha aclarado que no se necesitan ni agua ni papel higiénico.

Además, ha informado de que a todas las personas que acudan a prestar ayuda se les tomarán los datos de contacto con el fin de poder avisarlas únicamente en caso de que sea necesario.

La petición se produce mientras continúan las labores para hacer frente al incendio forestal declarado en Burgohondo, que ha obligado a evacuar numerosas localidades y urbanizaciones del sur de la provincia de Ávila.