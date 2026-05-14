Pilar Garcés gana las elecciones y se convierte en la primera rectora en la historia de la UVA

Escrutado al 100 por ciento los votos de las elecciones al Rectorado de la Universidad de Valladolid (UVA) - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Valladolid (UVA) Pilar Garcés ha ganado la segunda vuelta en las elecciones al Rectorado convocadas este jueves con el 52,57 por ciento de los votos, de forma que se convertirá en la primera mujer en la historia en ocupar el máximo cargo de la institución académica.

La candidatura de Garcés se ha impuesto a la de la catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados Carmen Camarero, quien ha obtenido el 42,73 por ciento de los votos en unos comicios que han contado con un porcentaje de participación del 19,12 por ciento, ligeramente inferior a la primera vuelta.

Cabe recordar que la candidatura más votada en la primera vuelta que se celebró el martes 28 de abril fue la de Camarero con el 35,56 por ciento, mientras que Garcés consiguió el 34,57 por ciento.

Un total de 27.473 miembros de la comunidad universitaria, entre profesores e investigadores, estudiantes y Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), estaban llamados a participar este jueves en los comicios para elegir al rector y a los representantes en el Claustro, máximo órgano de representación de la institución académica.

Las 60 mesas electorales previstas en los cuatro campus se han abierto a las 10.00 y se han cerrado a las 19.00 horas. Previamente, se ha podido votar desde el pasado viernes, 8 de mayo, por registro, opción para la cual terminó el plazo el martes a las 14.00 horas.