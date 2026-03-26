Garcés propone diálogo, más visibilidad y menos burocracia con un vicerrectorado de IA en la UVa

Pilar Garcés, candidata a presidir el Rectorado de la UVa, y su equipo. - CANDIDATURA DE PILAR GARCÉS

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Filología Inglesa Pilar Garcés se presenta a presidir el Rectorado de la Universidad de Valladolid (UVa) con un proyecto en el que propone reforzar el diálogo, fomentar la escucha activa, obtener mayor visibilidad para los cuatro campus y reducir la burocracia con un vicerrectorado de desarrollo tecnológico centrado en la Inteligencia Artificial (IA).

Garcés ha presentado su candidatura este jueves, 26 de marzo, en un acto en el Palacio de Santa Cruz donde ha estado arropada por su equipo y numerosas personas, como el exconsejero de Educación Fernando Rey.

La actual vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Comercio, quien fue viceconsejera de Universidades e Investigación en la Junta, concurre bajo el lema 'Contigo, mejor UVa' y con unas líneas estratégicas que buscan hacer de la institución académica una "parte esencial" de los lugares en los que está presente y también una entidad "más fuerte, dinámica, conocida y reconocida", todo ello para lograr que se "sientan sus colores".

Garcés lidera así un equipo integrado por docentes e investigadores de diferente áreas de conocimiento y campus, así como "equilibrado" en cuanto a género, de manera que combina "nuevas miradas" con experiencia en la gestión universitaria para atender a la "complejidad" de la Universidad.

Con este equipo, pretende "pasar de la Universidad del agotamiento y de la desmotivación" a una "llena de energía, con propósito, ilusionada y orgullosa de sí misma", para lo que recurrirá a "reforzar el potencial" de la institución a partir del impulso de su comunidad y la eliminación de obstáculos.

"Lo más importante es la creación de condiciones óptimas para que las personas den lo mejor de sí mismas", ha aseverado Garcés al respecto, para desgranar así las líneas estratégicas de su proyecto, entre las que destaca la "prioridad" de "reducir la burocracia" que "limita la actuación tanto del Personal Docente Investigador (PDI) como del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas).

Estos se traducirá, tal y como ha indicado la candidata, en que los profesores tengan menos carga burocrática y "mayor reconocimiento de sus tareas de gestión", así como una "mejor organización que permita comenzar el curso a tiempo y sin sobresaltos". En este sentido, apuesta por desarrollar mecanismos ágiles para resolver problemas con la ayuda de la IA, de manera que apuesta por crear un vicerrectorado únicamente dedicado al desarrollo tecnológico y digital, para aplicar esta herramienta en los procesos universitarios.

Esta reducción de burocracia también repercutirá en los jóvenes investigadores, para los que quiere "estabilidad" y "oportunidades reales para poder realizarse", así como en los investigadores senior, a los que pretende "reconocer" por "dedicar toda su vida a la Universidad" y ayudar en la captación y gestión de los proyectos.

En cuando a los trabajadores de la categoría Ptgas, "parte esencial", ha incidido en la necesidad de "procurar una mejora de sus condiciones y oportunidades para progresar", mientras que sobre los estudiantes ha asegurado que su proyecto quiere situarlos como una "parte activa en la toma de decisiones" y ofrecerles una "experiencia completa", lo que pasa también por apostar por su "salud física", "autonomía" y su "bienestar emocional", con actividades e iniciativas en estas materias.

LA UVA COMO "UN PROYECTO DE VIDA"

Garcés aboga así por la "simplificación"; convertir la UVA en "un proyecto de vida", ya "no puede ser una estación de paso", y hacer de la institución una "abierta", "diversa", "totalmente comprometida con su entorno" y "alineada con los grandes retos de este tiempo".

En este contexto, también ha puesto en valor el concepto 'UVa 4' como parte de su candidatura. Y es que, Garcés ha defendido "atender la idiosincracia" de cada uno de los campus de la UVa, en Valladolid, Palencia, Segovia y Soria, y trabajar para impulsar todo lo expuesto en ellos: "Simplicar burocracia, apoyo al PDI y Ptgas y estudiantes, y facilitar las mismas oportunidades y el impulso de la investigación en los cuatro campus".

En cuanto al apoyo a la investigación, ha añadido que "no se puede olvidar" uno de los "mayores tesoros" de la institución académica, las bibliotecas y archivos, que ofrecen "recursos inestimables para la investigación" que "enseñan a discernir lo que es la información falsa de la verdad".**CONSENSO Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Otra de las líneas estratégicas de la candidatura de Garcés, es la gobernanza con "transparencia y participación real", un ámbito en el que se muestra "más ambiciosa", pues si bien el centro académico ya es un "referente" en la transparencia de datos, quiere que también lo sea "en la toma de decisiones".

De este modo, propone establecer un "diálogo estructurado" con toda la comunidad universitaria, incluidos representantes sindicales, cuando haya que tomar decisiones. "Las decisiones que afectan a la Universidad deben construirse desde el consenso y la responsabilidad compartida", ha apostillado.

Por otro lado, en su propuesta de hacer de la UVa y todos sus campus "más visible y reconocible", también ha apuntado que su proyecto incluirá un plan de comunicación integral y "mayor implicación" con la sociedad. Impulsar un "merchandising atractivo" y la "colaboración estrecha" con el Consejo Económico y Social (CES) son algunas de las iniciativas que ha desgranado en esta línea.

En cuanto a la extensión universitaria, las actividades culturales y de proyección social, a partir de convenios con instituciones de todas las provincias donde hay campus, y también del resto de España, se incluyen en su programa.

En este sentido, ha agregado que también quiere una UVa "más internacional", con el refuerzo de las relaciones en este ámbito, el impulSo de las titulaciones en inglés con semestres internacionales y el reconocimiento al profesorado que asume este "reto".

Asimismo, Garcés considera necesario "promocionar" la búsqueda de estudiantes en América Latina y en Asia, y consolidar la alianza europea Across EU, así como dar mayor proyección al idioma español.

Por último, la candidata ha expresado su reconocimiento al anterior equipo rectoral y al resto de candidatos, Carmen Camarero y Carlos Alberola, y ha garantizado estar al "servicio" de la comunidad universitaria, que puede aportar sus propuestas al programa ya que esté aún no está cerrado.