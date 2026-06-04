Pilar Garcés tomará posesión como rectora de la Universidad de Valladolid el 19 de junio

La rectora, durante su votación en la segunda vuelta de las elecciones. - CANDIDATURA

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La rectora electa Pilar Garcés tomará posesión de su cargo al frente de la Universidad de Valladolid (UVA) el próximo 19 de junio después de que el pasado 28 de mayo el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León hiciera oficial su nombramiento.

Según informan fuentes de la institución académica a Europa Press, Alfonso Fernández Mañueco, que será investido como presidente de la Junta el próximo martes por las Cortes tras alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, arropará a la nueva dirigente.

Garcés ejercerá con todos los pronunciamientos como primera rectora en la historia de la universidad, después de su victoria en la segunda vuelta de los comicios celebrados el pasado 14 de mayo y su proclamación como rectora electa, seis días después.

Es catedrática de la Universidad de Valladolid y ha acumulado una trayectoria académica, investigadora e institucional de más de treinta años. En su carrera ha destacado en ámbitos como el liderazgo universitario, la internacionalización, la transferencia del conocimiento y el diseño de políticas científicas y educativas.

En el apartado científico, ha sumado tres sexenios de investigación y uno de transferencia, ha publicado más de sesenta obras y ha ejercido como investigadora principal en proyectos de escala regional, nacional y europea, coordinando redes internacionales de colaboración.

Asimismo, ha desarrollado una notable proyección internacional a través de estancias y colaboraciones en universidades de Europa, Estados Unidos y Japón, además de participar en iniciativas internacionales sobre la contribución de la universidad en el desarrollo de políticas públicas.

En materia de gestión, ha desempeñado puestos de responsabilidad en la propia UVA, donde ha sido secretaria general, vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales y directora del departamento de Filología Inglesa.

En la administración autonómica de Castilla y León, ha ocupado los cargos de directora general de Universidades e Investigación, viceconsejera de Universidades e Investigación y comisionada para la Ciencia y Tecnología. Su labor académica y profesional ha sido reconocida previamente con distinciones como el Premio Extraordinario de Licenciatura y el Premio Extraordinario de Doctorado.