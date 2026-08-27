Pillan a dos varones en una guardería de Palencia en la que ya habían robado grifería y tuberías de cobre

Un momento de la detención. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una guardería municipal situada en la calle Tejedores de Palencia.

Los hechos se remontan al pasado 21 de agosto cuando los responsables municipales alertaron a la policía a las 09.47 horas de la sustracción de diverso material. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional que, en colaboración con la Policía Científica, realizaron la correspondiente inspección ocular.

Durante la investigación, los agentes relacionaron los efectos sustraídos con varios fragmentos de cobre que habían sido intervenidos por la Policía Local dos días antes.

Entre el material robado figuraban grifería de fregaderos y lavabos, puertas metálicas, estanterías, electrodomésticos, elementos de cocina y aproximadamente 40 metros de tubería de cobre, además de haber provocado numerosos daños en puertas, cuadros eléctricos, techos y paredes.

Las gestiones policiales condujeron a los investigadores hasta un establecimiento de compraventa de chatarra situado en la calle Pisuerga de la capital palentina. En la inspección de la documentación de las operaciones del local, se comprobó que parte de los efectos había sido entregada los días 19 y 20 de agosto, por lo que se procedió a la intervención del material y a la recogida de los albaranes correspondientes.

Posteriormente, a las 14.00 horas del mismo día, los agentes localizaron a los dos investigados en el interior de la propia guardería municipal, donde fueron sorprendidos in fraganti y detenidos.

Tras el esclarecimiento de los hechos y la recuperación de parte de los efectos, los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.