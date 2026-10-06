Pino anuncia un aumento "muy sustancial" del presupuesto para las ayudas a los seguros agrarios en 2027 - JCYL

Respeta las movilizaciones sindicales pero cuestiona que se produzcan ahora después de varios años sin convocatorias de este tipo

TORDESILLAS (VALLADOLID), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado un incremento "muy sustancial" del presupuesto destinado al seguro agrario en los próximos presupuestos de Castilla y León, con el objetivo de acercar las pólizas a los máximos niveles de subvención y reforzar la protección de agricultores y ganaderos frente a los riesgos climáticos, sanitarios y económicos.

Pino ha realizado este anuncio durante la clausura en la localidad vallisoletana de Tordesillas de una jornada sobre el seguro agrario organizada por Agroseguro, donde ha defendido que el seguro agrario constituye una "política fundamental" para la Junta ante el incremento de los riesgos que afectan al sector, entre ellos las sequías, los episodios de lluvias torrenciales, las enfermedades que afectan a la cabaña ganadera y las plagas.

En este sentido, ha asegurado que la Consejería que dirige va a "redoblar esfuerzos" para potenciar la contratación de pólizas y ha avanzado que este mismo año se estudian las posibilidades de reorganizar los créditos disponibles para apoyar "lo máximo que podamos" al seguro del cereal de invierno.

Pino ha explicado que la intención es respaldar las pólizas correspondientes al cereal que se está sembrando en estos momentos, en un contexto que ha definido como "crítico" para este cultivo, con el propósito de reforzar la protección de las explotaciones.

A esta medida se sumará el incremento presupuestario previsto para el próximo ejercicio, que será "muy sustancial", ha sostenido, para después subrayar que el objetivo es que, junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), se pueda alcanzar el máximo nivel subvencionable de las pólizas.

REIVINDICACIONES DEL SECTOR

El titular de Agricultura ha situado como tercera línea de actuación la participación de la Administración autonómica en las comisiones de seguros agrarios, desde las que pretende trasladar las necesidades planteadas por agricultores y ganaderos para mejorar tanto las coberturas como los rendimientos contemplados en las pólizas.

También ha garantizado que Castilla y León será "reivindicativa, proactiva y correa de transmisión" de las demandas del sector, al tiempo que ha explicado que entre las cuestiones que el Gobierno de la Comunidad pretende trasladar figura la mejora de las coberturas de la póliza de uva de vino y, en concreto, la inclusión en Castilla y León de la cobertura frente al mildiu, una de las cuestiones abordadas durante la jornada celebrada en Tordesillas.

El consejero también ha planteado la necesidad de mejorar la contratación de los seguros ganaderos mediante una ampliación de las coberturas, con especial atención a enfermedades como la enfermedad hemorrágica epizoótica y la dermatosis nodular contagiosa.

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de revisar los rendimientos contemplados en determinadas zonas productoras de cereal de Castilla y León para hacer más atractiva la contratación de las pólizas y favorecer una mayor protección de las explotaciones.

Junto a estas medidas, Pino ha abierto la posibilidad de estudiar la puesta en marcha de un seguro de rentas para el sector agrario, una herramienta que debería ser analizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro de las medidas destinadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

HUELGA GENERAL Y VIVIENDA

El consejero ha sido preguntado por el anuncio de los sindicatos de convocar una huelga general en las próximas semanas, cuestión sobre la que ha asegurado que la Junta trabaará desde sus diferentes ámbitos y departamentos y que la Consejería de Agricultura mantendrá el ritmo de actividad que ha desarrollado hasta ahora.

En este contexto, ha vinculado la actuación de la Consejería con las políticas que defiende su formación política --Vox--, entre ellas la desregulación, la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia, y ha asegurado que el objetivo es "estar al servicio de los españoles".

Preguntado por las movilizaciones sindicales, Pino ha afirmado que respeta estas iniciativas, aunque ha cuestionado que se produzcan ahora después de varios años sin convocatorias de este tipo, ya que las políticas desarrolladas durante los últimos ocho años han contribuido a un "empobrecimiento general" y a una pérdida de capacidad de compra de los ciudadanos.

En relación con la posibilidad de que la vivienda pueda movilizar al electorado de izquierdas y perjudicar electoralmente a su formación, el consejero ha considerado que "cualquier español con sentido común se movilizará por la vivienda" y ha atribuido el encarecimiento del acceso a este recurso a la gestión del Ejecutivo central durante los últimos ocho años.

Por último, ha aseverado que los jóvenes y las familias tienen dificultades para acceder a una vivienda y ha defendido que los ciudadanos conocen la situación y decidirán "dónde tienen que depositar su voto", al tiempo que ha sostenido que no les convencerá "ningún movimiento de última hora".