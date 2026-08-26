Pino anuncia ayudas a la inversión agroalimentaria para dar más estabilidad y previsibilidad a las empresas del sector

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 26 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental está trabajando en el diseño de un sistema abierto y permanente de convocatoria de ayudas a la inversión agroalimentaria, con resolución anual, que permita dotar de mayor estabilidad y previsibilidad a las empresas agroalimentarias a la hora de planificar y acometer sus inversiones.

Así lo ha destacado el titular de este departamento, Joaquín Antonio Pino, durante la visitado realizada a las instalaciones de Patatas Meléndez en Medina del Campo (Valladolid), donde ha estado acompañado por la secretaria general de la Consejería, Mercedes Buendía; la directora general de la Industria y la Cadena Alimentaria, Mercedes Berciano; el coordinador de la Dirección General de la Industria y la Cadena Alimentaria, Jesús Paradinas; y el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González.

Durante la visita, Pino ha destacado el papel de las empresas agroalimentarias en el fortalecimiento de la cadena de valor y en la generación de actividad económica y empleo en el medio rural. "Necesitamos un sector agroalimentario cada vez más competitivo, innovador y preparado para afrontar los retos de los mercados. La inversión en tecnología permite producir mejor, ganar eficiencia, generar empleo de mayor cualificación y aportar mayor valor añadido a nuestras producciones", ha señalado Joaquín Antonio Pino.

En este sentido, uno de los compromisos de la Junta para esta legislatura es fomentar proyectos innovadores que contribuyan a fortalecer el sector agroalimentario y su capacidad exportadora, atraer talento al sector y apoyar la creación de nuevas figuras de calidad agroalimentaria, así como la promoción de los productos de Castilla y León y mejorar la posición de los productores dentro de la cadena y avanzar hacia una mayor rentabilidad de sus explotaciones.

UN REFERENTE NACIONAL

La patata ocupa una posición estratégica dentro de la agricultura de Castilla y León, con una producción próxima a las 900.000 toneladas, y como principal productora de nuestro país, con alrededor del 50 % del total nacional.

Pino ha incidido también en la importancia de que los consumidores apuesten por la patata producida por los agricultores de Castilla y León, por su calidad y por la garantía que ofrece su origen. "Tenemos que conseguir que el consumidor conozca el valor de nuestra producción y apueste por ella. Y si no encuentra nuestra patata en los lineales, debe reclamarla", ha señalado.

El consejero ha recordado que durante estos primeros meses de legislatura ha mantenido distintos encuentros con representantes del sector y que la Consejería trabaja en colaboración permanente con la Organización Interprofesional de la Patata de Castilla y León.

Entre las líneas de actuación figuran el impulso de la investigación y la innovación varietal, los ensayos con material de siembra, el uso de semilla certificada y las inversiones en instalaciones de almacenamiento y conservación.

Estas actuaciones permitirán mejorar la calidad, ampliar los periodos de comercialización y conseguir que una mayor parte del valor añadido permanezca en el territorio. "Nuestra meta es clara: que Castilla y León siga liderando el sector de la patata en España y que ese liderazgo se traduzca en una mayor rentabilidad para nuestros agricultores", ha concluido Pino.