Pino anuncia la convivencia del precinto digital con la modalidad manual para que la brecha digital no impida la caza

Pino en un momento de la reunión con los responsables de la Federación de Caza de CyL - JCYL

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, de Vox, ha anunciado la convivencia del precinto digital con la modalidad manual para dar cobertura a todo el colectivo de cazadores y para que la brecha digital no sea un impedimento para la actividad cinegética.

Además, ha planteado la flexibilización del régimen de cupos contemplados en los planes cinegéticos "cuando las circunstancias de gestión así lo aconsejen" y se ha comprometido a agilizar la tramitación administrativa de los expedientes vinculados a la gestión ordinaria de los cotos y a impulsar una mayor celeridad en la autorización de los controles poblacionales "cuando sean necesarios", con especial atención a las actuaciones preventivas.

Pino también ha trasladado el compromiso de impulsar las figuras del coto colaborador y del cazador colaborador "como instrumentos de cooperación entre la administración y el sector" para buscar medidas eficaces que faciliten una gestión de las poblaciones cinegéticas y del territorio.

Por último, el consejero ha avanzado que la autorización para visores nocturnos en jabalí estará permitida "siempre que sea autorizada por el titular del coto".

El consejero ha realizado estos anuncios tras reunirse este miércoles con los responsables de la Federación de Caza de Castilla y León para conocer las principales demandas del colectivo de cazadores tras la asunción de las competencias en materia de caza, pesca y fauna por parte de la Consejería.

Según ha informado la Consejería a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, también han abordado la situación de varias especies de aves cinegéticas, especialmente la tórtola europea y la codorniz, con la "firmeza" de la Consejería en la defensa del mantenimiento de su aprovechamiento cinegético, "siempre dentro del marco de la sostenibilidad y sobre la base de criterios técnicos y científicos".

En este sentido, ha garantizado el apoyo de la Junta ante las instituciones del Gobierno de España y de la Comisión Europea "frente a las propuestas de moratoria que plantean determinados sectores conservacionistas" y según la postura de la Federación de Caza.

Respecto a la media veda, ambas partes han coincidido en destacar su relevancia social, económica y cultural para Castilla y León y la Federación de Caza ha manifestado su "plena disposición" a colaborar con las instituciones en el impulso de su reconocimiento cultural.

Durante la reunión también se ha analizado el papel que desempeñan los cazadores en Castilla y León, "una función que trasciende el carácter deportivo y recreativo de la actividad cinegética", ha destacado la Consejería que ha incidido en que la caza constituye un "importante elemento de socialización y dinamización en numerosas localidades del medio rural", organizada a través de sociedades de cazadores y clubes deportivos con una "labor esencial" en la gestión de las especies cuyas poblaciones presentan niveles de sobreabundancia.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que especies como el jabalí, el ciervo o el corzo, tradicionalmente ligadas a zonas de montaña, se encuentran "ampliamente distribuidas" por el territorio de Castilla y León donde generan daños en cultivos agrícolas y explotaciones ganaderas e incrementan el riesgo de transmisión de enfermedades animales, como la peste porcina africana o la tuberculosis.

A esto han sumado el aumento de los accidentes de tráfico provocados por la irrupción de fauna silvestre en las carreteras, un tema que "preocupa especialmente" a la Consejería, han asegurado las mismas fuentes que se han comprometido a dedicar todos sus esfuerzos para su regulación.

Por último, en la reunión han abordado la problemática ocasionada por determinadas especies de caza menor, como el conejo, la paloma bravía o la paloma torcaz, "responsables de importantes daños en algunas comarcas sobre cultivos como los cereales, la remolacha o el viñedo en la Comunidad".

El consejero ha puesto en valor la labor que realizan las federaciones de caza con sus federados y ha destacado los seguros de responsabilidad civil, "muy ventajosos respecto al resto del mercado". En este sentido, ha insistido en que las promocionen y den a conocer todas las ventajas que ofrecen y ha animado a todos los cazadores a que se federen.

Pino ha trasladado el compromiso e interés de la Consejería con el colectivo cinegético y ha puesto de manifiesto la necesidad de que los cazadores sean reconocidos socialmente "como actores y colaboradores necesarios" en la gestión del territorio y en el control preventivo de los daños que "determinadas especies cinegéticas" ocasionan a la agricultura, la ganadería y la seguridad vial.

En este sentido, Joaquín Antonio Pino ha reconocido la "importante labor" que desarrollan los cazadores en la gestión de las poblaciones de ungulados silvestres, conejos y determinadas especies de avifauna, con una contribución al equilibrio poblacional y a la reducción de los perjuicios que estas especies pueden ocasionar sobre los cultivos, las explotaciones ganaderas y las infraestructuras viarias. Finalmente, ha ofrecido un diálogo permanente con la Federación para avanzar en las medidas que permitan mejorar la gestión cinegética.