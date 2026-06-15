Pino asume Agricultura pendiente de conocer la estructura del departamento y el reto de que desaparezca la Agenda 2030

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Pino jura su cargo como nuevo consejero de Agricultura, una de las carteras de Vox en el nuevo gobierno de CyL - EP CLAUDIA ALBA
Europa Press Castilla y León
Actualizado: lunes, 15 junio 2026 13:12
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VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, de Vox, ha asumido este lunes el cargo pendiente aún de conocer la estructura y el reparto de competencias concretas que asume este departamento y con el reto concreto de cambiar las cosas que perjudican al campo de Castilla y León, entre los que ha citado la necesidad de que "desaparezcan" políticas como la Agenda 2030.

"Llevo muchos años reivindicando ese cambio y he aceptado este reto para cambiar esas cosas que yo creo que se pueden cambiar, todo lo que sea posible, todo lo que el marco legal nos permita lo vamos a cambiar en Castilla y León", ha aseverado Pino, hasta ahora presidente de Asaja en Ávila.

Pino ha explicado que su primera tarea como consejero está en hacer "un buen equipo" y ha reconocido que aún tiene que conocer el detalle de atribuciones de su Consejería que, según consta en el Decreto publicado este lunes en el BOCyL, sumará a las competencias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las que tenía atribuidas Medio Ambiente en materia de caza y pesca; flora y fauna; prevención ambiental y cambio climático, evaluación ambiental, inspección y control ambiental, educación, información y concienciación ambiental.

El nuevo consejero de Agricultura, que vuelve a recuperar esta cartera para Vox, ha avanzado que la Junta de Castilla y León va a ser exigente con el Gobierno de España y con la Unión Europea para que "desaparezcan" cuestiones como los acuerdos comerciales con terceros países "que perjudican tanto a los agricultores y los ganaderos", con una mención expresa a Mercosur, y a la Agenda 2030 que ve en contra del sentido común de la actividad agroganadera.

Pino se ha puesto a disposición de todo el sector y se ha reivindicado como un consejero que se enorgullece de ser "agricultor de los que se montan el tractor" y que he tenido "la suerte" de estudiar y de ejercer como veterinario y como ingeniero agrónomo.

Funcionario de carrera del Estado por oposición libre del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado desde el año 2023, Pino es agricultor desde 1999 y presidente de Asaja Ávila desde 2008 y ha sido vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Moraña (ADRIMO) desde el 2008, programa LEADER (2015-2026) y vicepresidente de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Patata (OIPACYL) desde el año 2016 al 2023.

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