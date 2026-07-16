Pino cifra la cosecha en 4,91 millones de toneladas, un 41,7% inferior que la anterior y un 21% por debajo de la media

Pino comparece en las Cortes para presentar el programa de legislatura de su departamento - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) - El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha cifrado en 4,91 millones de toneladas la cosecha de cereales de invierno de la campaña 2025/2026 -- 2,55 millones de trigo y 1,97 millones de cebada-- lo que supone un descenso del 41,7 por ciento respecto a la anterior y del 21 por ciento respecto a la media de los últimos cinco años.

Dicho esto, el consejero ha destacado que la Comunidad seguirá aportando cerca de cinco millones de toneladas de cereal de invierno y mantendrá su posición como "principal región cerealista de España" por lo que ha reivindicado la capacidad productiva, la profesionalidad y el sacrificio de los agricultores de Castilla y León.

Pino ha avanzado estos datos en su comparecencia este jueves en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para exponer el programa de actuaciones de su departamento para la XII Legislatura y donde ha confirmado que mañana, viernes, presentará los resultados de la cosecha en el municipio de Tabladillo (Segovia).

El consejero ha avanzado también que la distribución territorial de la cosecha vuelve a reflejar el peso de las grandes provincias cerealistas de la Comunidad donde Burgos alcanza una producción estimada de 1,26 millones de toneladas, seguida de Valladolid, con 881.000 toneladas, y Palencia, con 823.000 toneladas, que aglutinan más del 60 por ciento de la producción autonómica.

Por su parte, Zamora registrará una producción cercana a las 465.000 toneladas y se situará en niveles muy próximos a sus medias históricas, mientras que León acusará especialmente la reducción de superficie sembrada registrada durante la presente campaña.

En cuanto a los rendimientos, ha informado de que las estimaciones disponibles hasta el momento sitúan la media en 3.114 kilogramos por hectárea, frente a los 4.629 kilos por hectárea, un 33 por ciento menos respecto a la "excelente" campaña precedente y un 12 por ciento menos respecto a la media del último lustro.

Pino ha situado las mayores pérdidas relativas de rendimiento en Ávila (-43,0 por ciento), Segovia y Valladolid (-40,0 por ciento) y Soria (-39,0 por ciento) mientras que Burgos volverá a registrar los mejores rendimientos medios de la Comunidad con 3.783 kilos por hectárea, seguida de Palencia con 3.338.

Por especies, el rendimiento medio estimado alcanza los 3.372 kilos por hectárea en trigo y los 2.970 kilos por hectárea en cebada, lo que representa descensos del 30 y del 39 por ciento, respectivamente, respecto a la pasada campaña. Pino ha explicado también que la cebada ha acusado especialmente las condiciones registradas durante el ciclo vegetativo, "particularmente el escaso ahijamiento observado en numerosas zonas productoras".

El consejero ha recordado que la superficie sembrada de cereal de invierno destinada a grano ha alcanzado las 1,58 millones de hectáreas, frente a los 1,82 millones de la campaña anterior, lo que supone una reducción del 13,3 por ciento respecto a 2025, del 10,4 por ciento respecto a la media de los últimos cinco años y del 13 por ciento respecto a la media de la última década.

El consejero ha explicado una parte importante de esta reducción en la "elevada pluviometría" durante parte del periodo de siembra, unida a la evolución de los costes de producción y a la búsqueda de alternativas de cultivo por parte de los agricultores.

Por provincias, Burgos ha vuelto a concentrar la mayor superficie cerealista de la Comunidad, con más de 333.000 hectáreas, seguida de Valladolid, con 277.000 hectáreas, y Palencia, con 246.000 hectáreas, que aglutinan la mitad de toda la superficie destinada a cereal de invierno en Castilla y León.

El consejero ha destacado especialmente el caso de León, donde la superficie sembrada ha descendido cerca de un 26 por ciento respecto a la campaña anterior.

Por último, ha destacado que la evolución de los mercados presenta una situación "ligeramente más favorable" que la observada hace un año, "aunque todavía insuficiente para compensar la caída de la producción", y ha informado de que según las últimas cotizaciones disponibles de la Lonja de Salamanca, los precios se sitúan en torno a 211 euros por tonelada para el trigo y 205 euros por tonelada para la cebada, lo que muestra "una ligera recuperación" respecto a ejercicios anteriores.