Pino confirma un nuevo foco de la enfermedad de Newcastle que ha llegado a Gomezserracín (Segovia)

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha confirmado este jueves un nuevo foco de la enfermedad de Newcastle que ha llegado a Gomezserracín (Segovia), por lo que afecta ya a tres provincias de Castilla y León --Valladolid y Zamora--.

Pino ha explicado que este nuevo caso eleva a 19 los focos de la enfermedad de Newcastle, "una enfermedad muy contagiosa y complicada" que ha podido llegar a través de las aves silvestres por la secuenciació del virus y que, según ha admitido, es "muy difícil de frenar".

El consejero ha recordado que desde el 1 de agosto será obligatoria la vacunación en las explotaciones de Valladolid y de Segovia, que ahora es de carácter voluntario, y desde el 1 de septiembre en el resto de la Comunidad.

"Estamos preocupados, hay que transmitir que es una enfermedad que tiene unas repercusiones económicas importantes, que va a costar un dinero a las arcas de la Junta de Castilla y León", ha admitido el consejero que ha asegurado que los ganaderos afectados van a tener las indemnizaciones "en tiempo y en forma".

Dicho esto, ha apelado a la "lealtad" del Ministerio de Agricultura para que pague el 50 por ciento de los gastos que va a adelantar la Junta. Además, se ha dirigido al sector para que extreme las medidas de bioseguridad y en los medios de transporte.