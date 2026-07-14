Pino defiende la remolacha como "cultivo estratégico" de CyL y apuesta por impulsarlo

Pino en la reunión con ACOR. - JCYL

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con responsables de ACOR, y ha defendido la remolacha "como cultivo estratégico" por lo que ha apostado por impulsar dicho cultivo.

En encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos que la Consejería está desarrollando con los principales agentes del sector agroalimentario de Castilla y León.

Durante el encuentro, Pino ha puesto sobre la mesa que Castilla y León constituye la principal zona productora de remolacha de España y ha destacado que "la remolacha está en Castilla y León y mantener este cultivo" en esta Comunidad "es mantenerlo en España", por lo que ha defendido la necesidad de impulsar el cultivo.

Joaquín Antonio Pino ha señalado que la Consejería continuará defendiendo un mayor respaldo al cultivo en el marco de la Política Agraria Común y ha anunciado que Castilla y León solicitará, en el próximo Marco financiero, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un incremento de las ayudas asociadas destinadas a la remolacha.

Joaquín Pino ha insistido en que garantizar unos ingresos justos para los agricultores constituye "una prioridad" para mantener un medio rural dinámico y con oportunidades, al tiempo que ha recordado que la remolacha ha sido históricamente "uno de los cultivos que más ha contribuido a fijar población, a generar empleo y a promover el desarrollo económico" de numerosas comarcas de Castilla y León, donde durante décadas la actividad vinculada a la remolacha y al azúcar ha sustentado buena parte de la economía local.

Por ello, Pino ha defendido la necesidad de recuperar el protagonismo de este cultivo.

Durante la reunión, Pino ha trasladado a los representantes de ACOR la voluntad de la Consejería de mantener una interlocución permanente con el sector para "escuchar sus propuestas" y que participen en la acción de gobierno "para incorporar sus necesidades y aportaciones a la legislación que impulse esta Consejería".

Asimismo, el consejero ha compartido su preocupación por algunos de los principales factores que condicionan la rentabilidad del cultivo, entre ellos la evolución de los precios internacionales del azúcar, la normativa que afecta a la semilla de remolacha, la disminución de polarización y el incremento de los costes energéticos.

En este contexto, ha anunciado que reclamará al Gobierno de España el restablecimiento de "una tarifa especial de riego" que contribuya a reducir los costes de producción de las explotaciones agrícolas.

En materia de innovación y modernización, Joaquín Antonio Pino ha manifestado también la intención de promover una regulación que facilite la aplicación de tratamientos fitosanitarios mediante el uso de drones, una herramienta cada vez más demandada por agricultores y empresas para actuar en aquellas parcelas donde las condiciones del terreno o las circunstancias meteorológicas dificultan la realización de estos trabajos por medios convencionales.

Igualmente, el consejero ha reiterado su rechazo a que el azúcar procedente de terceros países pueda utilizarse como elemento de negociación en los acuerdos comerciales de la Unión Europea como el recientemente firmado con Mercosur, al considerar que esta situación "perjudica la competitividad del sector productor europeo y, especialmente, del remolachero de Castilla y León".

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido el futuro del regadío en la Comunidad y el nuevo Plan Hidrológico del Duero 2028-2033. En este ámbito, el consejero ha trasladado la posición defendida por el sector, que apuesta por incrementar la superficie de regadío hasta aproximarla, al menos, a la media nacional y por aumentar la capacidad de regulación mediante la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas que garanticen la disponibilidad de agua para la agricultura.

Finalmente, durante la reunión también se ha analizado la posibilidad de impulsar nuevas líneas de colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) para estudiar el aprovechamiento de los subproductos agrariuos destinados a la producción de biomasa y posterior aprovechamiento de las cenizas como fertilizante, una iniciativa orientada a favorecer la economía circular, generar nuevas oportunidades de valor añadido para el sector y avanzar hacia un modelo productivo más sostenible.