Pino defiende que el veterinario ligado al ganadero es "fundamental para no comprometer la sanidad animal"

El consejero Joaquín Antonio Pino preside la reunión con los colegios vererinarios de la Comunidad. - JCYL

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha asegurado que el veterinario "ligado al ganadero es fundamental para no comprometer la sanidad animal".

Así lo ha señalado durante una reunión con los presidentes de los nueve Colegios Profesionales de Veterinarios de las provincias de Castilla y León para abordar los asuntos de mayor interés de estos profesionales, recoge el departamento en un comunicado.

En esta primera toma de contacto, el consejero les ha trasladado su "compromiso" en la defensa de los veterinarios "en todos los ámbitos de su actividad diaria", con una apuesta por el binomio ganadero-veterinario que, en palabras del consejero, "debe ser indisoluble". No en vano, el consejero es el primer veterinario que ostenta este cargo en la historia de la Comunidad.

Por ello, Pino se ha puesto a disposición de la profesión para colaborar en todos aquellos temas que deseen trasladar a la Consejería "con un ánimo de colaboración continua".

Durante el encuentro, el consejero ha recogido la petición de las organizaciones para que los asuntos técnicos se aborden desde la evidencia científica. En este sentido, ante la aparición de las enfermedades emergentes, se ha destacado el papel "fundamental" del veterinario de explotación para la detección temprana de estas patologías. "El veterinario ligado al ganadero es fundamental para no comprometer la sanidad animal", ha subrayado Pino.

Igualmente, se ha analizado el reglamento sobre medicamentos veterinarios, aspecto sobre el que el consejero ha destacado la "importancia de trabajar en la línea del asesoramiento y del servicio a los ciudadanos y permitir, en la medida de lo posible, que los veterinarios clínicos puedan ejercer su actividad diaria prescribiendo medicamentos bajo su criterio técnico".

DIFICULTADES

Otra de las cuestiones planteadas son las dificultades que están atravesando los veterinarios de campo y su labor como asesores de las explotaciones ganaderas. Se ha puesto de manifiesto la realidad de este colectivo de que cada vez es menor el número de veterinarios que se dedican a trabajar con animales de producción y desde el Consejo de Veterinarios han subrayado la importancia de trasladar medidas de apoyo a estos veterinarios rurales.

Ante las nuevas competencias que asume la Consejería, entre otras caza y pesca, en la reunión se ha destacado la importancia del seguimiento epidemiológico de la fauna silvestre "para avanzar en las campañas de saneamiento ganadero y el establecimiento de un mayor número medidas de control de la fauna para no revertir los logros conseguidos hasta ahora".

Asimismo, el consejero ha apostado por "potenciar" la formación para que, por parte del colectivo veterinario se puedan dar, en cada momento, las respuestas profesionales adecuadas.

Por último, en la reunión se ha insistido en la preocupación existente por la aparición de los recientes focos de diferentes enfermedades emergentes, como la Peste Porcina Africana, Dermatosis Nodular Contagiosa o los recientes focos de la enfermedad de Newcastle detectados en la provincia de Valladolid "y que mantienen en guardia tanto a los servicios veterinarios oficiales como a los profesionales que trabajan en el sector avícola".