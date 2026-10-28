Pino habla de "asesinato" y señala a Sánchez por "despilfarrar" dinero público en "prostitución"

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha calificado el accidente ferroviario en Urda (Toledo) de "asesinato", al tiempo que ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez por "despilfarrar" dinero público en "prostitución y favores familiares" en vez de invertir en infraestructuras.

"Lamentablemente hoy nos encontramos con un nuevo incidente, con un nuevo asesinato de personas, porque las cosas no ocurren de casualidad", ha criticado en Madrid donde asistía a la tractorada convocada por el sector agrario por la situación del campo y que, finalmente, ha sido suspendida tras el siniestro.

Pino ha lamentado la "degradación de todos los servicios públicos", las carreteras y autovías "destrozadas y sin mantenimiento", que también ha extendido a las "infraestructuras ferroviarias".

Al hilo de estas palabras, y después de ponerse "del lado de las vícitmas", ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez por su "despilfarro" al asegurar que, en vez de "invertir en las infraestructuras y el bienestar de las personas", "dilapida el dinero público en cuestiones como la prostitución o favorecer a familiares".

"Es lo que llevamos viendo durante toda la legislatura de Pedro Sánchez", ha apostillado para apuntar la "oportunidad que tienen los españoles de cambiar estas políticas y decir ¡basta ya!". "Que se haga un uso eficiente del dinero y se mantengan todas las infraestructuras", ha apelado el consejero de la Junta.

En cuanto a la movilización agraria que estaba prevista en Madrid, el responsable de Agricultura ha puesto a Castilla y León como ejemplo de que se puede "cambiar todo aquello que no se podía hacer". "No me voy a meter en más cuestiones porque creo que no es el día. Pero que sepan que hay una esperanza, que hay una ilusión de poder cambiar las cosas para todos los españoles, para que se haga un uso eficiente de los recursos, para que vuelvan a estar los ciudadanos en el centro de las políticas y, cómo no, para que la agricultura, la ganadería, el agricultor esté en el centro de las políticas nacionales como nunca debía de haber dejado estar", ha finalizado.