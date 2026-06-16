Pino ofrece diálogo a las OPAs "desde el minuto uno" y se compromete a buscar "soluciones eficaces" para el cereal

Pino en su primera reunión con los responsables de las OPAs - JCYL

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha iniciado su mandato en el cargo con una reunión con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de Castilla y León a los que ha trasladado un mensaje de diálogo y de colaboración "desde el minuto uno" y el compromiso de buscar "soluciones eficaces" a la situación que atraviesa el sector cerealista en un contexto de altísimos costes de producción y bajos precios.

Joaquín Antonio Pino ha avanzado también que extenderá el diálogo en los próximos días a otros interlocutores del sector agroganadero de Castilla y León, como cooperativas o industria agroalimentaria.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha informado de que en la primera reunión de Pino con las OPA han repasado la situación del campo de Castilla y León, con un reconocimiento expreso a "la situación crítica" del sector cerealista, y las enfermedades animales, con atención especial en este caso a la evolución de la peste porcina africana y a la Dermatosis Nodular Contagiosa.

Pino ha explicado también las nuevas competencias ambientales que asumirá su Consejería mientras que los representantes de las OPAS han pedido que sean "lo suficientemente amplias para dar solución a los problemas que afectan a las explotaciones y que estén dotadas de presupuesto".

Por último, en el primer encuentro con las OPAs han analizado el estado de la negociación de la Política Agraria Comunitaria y la posición común de la Comunidad "para que la nueva PAC apueste por un modelo de agricultura profesional, mayoritario en Castilla y León".

Por último, Pino ha resaltado la labor esencial que realizan los servicios técnicos de las Organizaciones Profesionales Agrarias a lo largo de todo el territorio de la Comunidad para dar cobertura a todas las necesidades burocráticas de los agricultores y ganaderos.

Por su parte, los representantes de las OPAs han transmitido a Pino su enhorabuena y satisfacción por el nombramiento y han trasladado su "total predisposición a colaborar para mejorar la calidad de vida de los agricultores y ganaderos de la Comunidad".