Pino reconoce el esfuerzo de los funcionarios para pagar 575 millones de la PAC "en una fecha que nunca se había logrado

Pino, en el centro, en el acto de entrega de premios en Ávila. - JCYL

ÁVILA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Pino, ha reconocido "la profesionalidad y el esfuerzo" de los empleados públicos de su Consejería para hacer "posible" que se haya podido efectuar este miércoles el pago de 575,9 millones de euros del anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común de la campaña 2026 a 48.638 agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Pino, que ha asistido en Ávila a la entrega de los premios de la 50 edición del Concurso de Subasta Nacional de raza Avileña-Negra Ibérica, ha aseverado que sin el esfuerzos de los empleados públicos "no habría sido posible completar los controles y pagar en una fecha que nunca se había alcanzado".

El pago ha exigido "un trabajo técnico y administrativo de gran intensidad" y ha obligado a los empleado de la Consejería ha adaptar procedimientos, revisar miles de expedientes y utilizado toda la información disponible en el sistema integrado de gestión y control "para efectuar el pago con garantías".

Asimimo, ha indicado que los expedientes restantes, que tienen trámites o comprobaciones pendientes, podrán incorporarse a un nuevo pago de anticipos previsto para la segunda quincena de octubre.

El pago comprende prácticamente todas las intervenciones de ayudas directas de la PAC como son ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, pago redistributivo, ayuda complementaria a jóvenes agricultores, ecorregímenes, ayudas asociadas por superficie y ayudas asociadas a la ganadería.

La única excepción es el vacuno de cebo, debido a que todavía no se dispone de los datos necesarios para determinar los animales subvencionables.

Durante su intervención, Pino ha afirmado que la rentabilidad del campo "no depende únicamente de las ayudas", sino que también exige una política comercial que evite "la competencia desleal" y proteja la capacidad productiva de Europa.

Por ello, Joaquín Pino ha subrayado que no se puede exigir a los productores europeos el cumplimiento de normas laborales, sanitarias, ambientales y de bienestar animal "cada vez más estrictas mientras se permite la entrada de productos obtenidos con estándares inferiores".

"Mismas exigencias para lo de fuera que para lo de dentro. Eso es competencia leal, protección de los consumidores y defensa de nuestros agricultores y ganaderos", ha afirmado Joaquín Antonio Pino