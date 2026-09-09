Pino reivindica una educación ambiental útil, rigurosa y conectada con la realidad del territorio

Pino en un momento de la visita a las instalaciones del PRAE - JCYL

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha abogado por conectar la educación ambiental con la realidad económica, social y territorial de Castilla y León "desde el conocimiento, el rigor y la participación".

"La educación ambiental tiene que ayudar a comprender cómo funciona realmente nuestro territorio, cómo se aprovechan responsablemente sus recursos y cuál es la contribución de agricultores y ganaderos a su conservación y gestión. Conservar exige conocimiento, pero también gestión, actividad y presencia humana", ha defendido el consejero que ha asumido las competencias en educación, información, comunicación, participación y concienciación ambiental, desarrolladas a través del Servicio de Información y Educación Ambiental.

Pino ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo en el centro de Propuestas Ambientales y Educativas (PRAE) con el equipo directivo de la Consejería para conocer la actividad del centro y marcar las líneas de la nueva etapa que se abre tras la incorporación de las competencias de educación, información y participación ambiental.

La Consejería ha explicado al respecto que la reunión ha permitido establecer un primer contacto de trabajo con los responsables y técnicos vinculados a estas competencias, conocer los proyectos en marcha y definir las prioridades que marcarán la actuación de la Consejería en materia de educación, información y participación ambiental durante los próximos años.

Las mismas fuentes han avanzado que la Junta quiere ampliar de forma progresiva los contenidos y ámbitos abordados por la educación ambiental para incorporar una visión más completa de la realidad territorial de Castilla y León, entre los que incluirá la contribución de la ganadería extensiva al aprovechamiento sostenible de los pastos, el mantenimiento de la biodiversidad y la actividad económica y social del medio rural.

Y dentro de este enfoque tendrá una consideración específica el toro bravo, "como raza emblemática estrechamente vinculada a la dehesa y a unos sistemas ganaderos que forman parte del patrimonio natural, productivo y cultural de la Comunidad".

El Servicio de Información y Educación Ambiental también ha asumido la coordinación de las actividades de educación ambiental de la Consejería, la tramitación del acceso a la información ambiental, el impulso de programas de comunicación y participación y el apoyo técnico a otras unidades y administraciones.

Pino ha defendido que este ámbito debe contribuir a una administración ambiental "más cercana, comprensible y abierta, capaz de informar, escuchar y explicar sus decisiones".

"No podemos explicar la realidad del territorio al margen de las personas que viven y trabajan en él. Muchos de nuestros paisajes, pastos y dehesas existen como los conocemos porque han sido aprovechados, cuidados y gestionados durante generaciones. La educación ambiental tiene que mostrar esa relación, explicar la contribución de la ganadería extensiva y acercar a la sociedad realidades como la del toro bravo y su vinculación con la dehesa y la biodiversidad", ha resumido Pino.

Por último, ha incidido en que la incorporación de las competencias de educación, información y participación ambiental a la Consejería supone una oportunidad para dar mayor coherencia a las políticas públicas, reforzar la educación ambiental y acercarla a la realidad económica, social y territorial de Castilla y León.

"Agricultura, ganadería, medio rural y política ambiental forman parte de una misma realidad. El territorio es uno solo y nuestra obligación es gestionarlo con rigor técnico, sentido común y respeto por el medio natural y por las personas que viven y trabajan en él", ha concluido.