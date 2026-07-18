Pino reivindica las Secciones Agrarias Comarcales como el rostro cercano de una Administración "pegada al terreno"

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, visita en Santa María La Real de Nieva (Segovia) su primera Sección Agraria Comercial tras asumir el cargo - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SEGOVIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha reivindicado las Secciones Agrarias Comarcales como el rostro cercano de una Administración "pegada al terreno".

El titular de Agricultura ha iniciado en Santa María La Real de Nieva (Segovia) sus visitas a la red territorial, agradece el trabajo de sus empleados públicos y escucha sus necesidades para mejorar la atención a agricultores y ganaderos

Con esta elección, Pino se marca el objetivo de expresar desde el inicio de la legislatura su apoyo a todos los empleados públicos de la Administración que trabajan directamente sobre el territorio y prestan servicio a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.

Al respecto, el consejero ha indicado que la política agraria no puede diseñarse "únicamente desde los despachos de Valladolid", sino que debe construirse "sobre el terreno", mediante el conocimiento de "la realidad de cada comarca" y la escucha a los agricultores, los ganaderos y los empleados públicos que les atienden.

Durante la visita, el consejero ha saludado personalmente a los veterinarios, ingenieros técnicos agrícolas, controladores pecuarios, personal administrativo y demás profesionales destinados en la Sección Agraria Comarcal, sus Unidades de Desarrollo Agrario y Unidades Veterinarias.

Pino ha agradecido su trabajo diario y ha tratado con ellos sus necesidades de personal, medios, infraestructuras y organización, con el propósito de conocer las condiciones en las que desarrollan su labor y estudiar las medidas necesarias para reforzar el servicio que prestan al sector.

La Consejería analizará ahora las necesidades planteadas para "reforzar progresivamente la capacidad de respuesta, mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales y ofrecer al sector una atención más ágil, cercana y eficaz".

Estas voluntades se han materializado también en la convocatoria del Consejo Agrario de Castilla y León en la provincia de Segovia. Las organizaciones profesionales agrarias han sido reunidas en Santa María La Real de Nieva, en las instalaciones del Grupo de Acción Local Aidescom, para celebrar el primer encuentro de este órgano de interlocución con el nuevo responsable de la Consejería.

Durante su estancia en la localidad, el consejero se ha interesado también por el funcionamiento de Aidescom y por las iniciativas empresariales y de desarrollo rural que el Grupo de Acción Local impulsa en la comarca.

Pino ha destacado el papel de estas entidades por "su proximidad a los emprendedores, su conocimiento del territorio y su capacidad para promover inversión, actividad económica y empleo en los pueblos".

RECUPERAR "EL ESPÍRITU" DE LA EXTENSIÓN AGRARIA

El consejero ha manifestado su voluntad de reforzar el papel de la Administración agraria sobre el territorio y recuperar, adaptado a las necesidades actuales, "el espíritu" de la Extensión Agraria.

Este planteamiento supone avanzar desde un modelo "excesivamente centrado en la tramitación de expedientes" hacia una Administración con "mayor capacidad de orientación, acompañamiento técnico, transferencia de conocimiento y resolución de problemas concretos".

La Consejería ha expresado su voluntad acerca de que sus servicios territoriales contribuyan de forma activa a "la modernización de las explotaciones, la incorporación de jóvenes, la mejora de la sanidad y la bioseguridad, la adopción de innovaciones y el acceso de agricultores y ganaderos a una información técnica útil y cercana".

Pino también ha afirmado que quiere continuar durante la legislatura con estas visitas a las Secciones Agrarias Comarcales, las Unidades de Desarrollo Agrario, las Unidades Veterinarias y los servicios ambientales de Castilla y León, con el propósito de conocer personalmente su situación y saludar a los profesionales que prestan servicio a pie de campo y explotación.