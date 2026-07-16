Pino (Vox) reconoce que la inmigración es necesaria para el campo de CyL pero insiste en que sea regulada

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, de Vox, ha reconocido que la inmigración es necesaria para sectores como el campo, la hostelería u otros oficios pero ha insistido en que debe ser regulada.

"Nosotros no estamos en contra de la inmigración, pero es una inmigración regulada, como se ha hecho aquí --en España--", ha respondido Pino que ha recordado cuando los españoles tuvieron que emigrar a otros países para "buscarse la vida" lo hicieron con un contrato de trabajo, como exige ahora.

Pino ha rechazado que en España "entre en la inmigración de cualquier manera" para que se le regularice después "y tengan más derechos que nadie" y ha advertido de que esa fórmula justifica y fomenta mafias que juegan con las personas, "tanta gente que se queda en el camino, en el océano", ha exclamado.

En este sentido, ha defendido una inmigración regulada de personas que lleguen a trabajar con los mismos derechos que los españoles. "Pero regulados, el que entra ilegalmente o el que viene y delinque, hay que mandarle a su país y no hay más historia. Yo creo que no hace falta estudiar derecho, eso es sentido común", ha zanjado.