Pinto ve a las cooperativas agroalimentarias como motor de desarrollo económico y social en el medio rural. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha continuado esta mañana su ronda de contactos con los diferentes colectivos que forman parte del sector agroalimentario de la Comunidad, manteniendo un encuentro con el presidente de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL), Fernando Antúnez.

Durante el encuentro, en el que también ha tomado partido el gerente de la entidad, Jerónimo Lozano, el consejero les ha transmitido su total predisposición a trabajar para mejorar la calidad de vida de los profesionales del sector, atendiendo de forma especial a todo lo que tiene que ver con el incremento de la rentabilidad de la actividad.

Asimismo, Pino, que ha reconocido que las cooperativas se establecen como uno de los principales motores de desarrollo económico y social del medio rural, ha aprovechado la reunión para hacer un análisis de la situación actual del sector agroganadero y se han puesto sobre la mesa algunas de las inquietudes que más preocupan a las cooperativas.

En este sentido se ha destacado la situación del cereal, debido al incremento de los costes de producción; la amenaza que se cierne sobre el sector remolachero debido a algunos de los acuerdos comerciales recientemente suscritos; las dificultades del sector ovino y caprino o la necesidad de dar prioridad y potenciar el cebo y sacrificio de los terneros en la Comunidad.

Finalmente, el consejero ha querido reafirmar el compromiso del Gobierno de Castilla y León con URCACyL como entidad más representativa del sector cooperativo alimentario de la Comunidad para seguir profundizando en las medidas incluidas dentro del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 2024-2027.