Pippi Calzaslargas llega a RÍO Shopping con actividades gratuitas, cocursos y juegos para familias y visitantes

Una de las zonas del universo Pippi Calzaslargas en el centro comercial RÍO Shopping. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial RÍO Shopping de Arroyo (Valladolid) se convierte hasta el 5 de julio en el escenario del universo de Pippi Calzaslargas ya que se han creado distintos espacios con propuestas de actividades gratuitas dirigidas a familias y visitantes de todas las edades.

Juegos, lectura, proyecciones, actividades participativas digitales y presenciales y encuentros con el popular personaje infantil de Pippi Calzaslargas conforman una propuesta que invita a disfrutar del tiempo libre veraniego de una forma diferente.

La iniciativa parte de una idea sencilla como es reivindicar el juego como una herramienta que conecta a las personas, despierta la imaginación de grandes y pequeños y crea momentos compartidos.

A través de la figura de Pippi Calzaslargas -uno de los personajes más universales de la literatura infantil-, RÍO Shopping ofrece durante dos semanas vivir una experiencia familiar diseñada para que pequeños y mayores puedan jugar, aprender y divertirse juntos.

"En RÍO Shopping queremos seguir consolidándonos como un lugar de encuentro. Nuestro propósito es crear un espacio donde las personas puedan conectar, relajarse, disfrutar de su tiempo libre, comer, comprar y también jugar juntos, siempre con experiencias adaptadas a los intereses de nuestros visitantes", ha asegurado el director del centro comercial, Juan Ros.

Estas actividades en torno al universo de Pippi Calzaslargas representa perfectamente esa forma de entender "el papel" de RÍO Shopping, "porque convierte el juego en un vehículo para reunir a distintas generaciones, fomentar la creatividad y hacer que cada visita sea una experiencia que perdure en la memoria", ha afirmado Ros.

Para ello, el centro ha habilitado dos espacios tematizados, situadas en la Plaza Primark y el Hall de H&M, que se han transformado con la estética del universo de Pippi Calzaslargas, cuyo característico cabello pelirrojo ha servido como inspiración para la ambientación de los espacios.

Los visitantes serán recibidos por una actriz caracterizada como Pippi, que dará la bienvenida a los más pequeños, interactuará con ellos y posará para fotografías. Además, los niños podrán participar en un pintacaras con diseños inspirados tanto en el personaje como en el universo pirata, la biblioteca con libros de Pippi Calzaslargas, una cocina muy especial donde dar la vuelta a las tortitas, una carrera de caballitos de madera y un juego digital para demostrar que eres el niño más fuerte del mundo.

El espacio más destacado para conocer las aventuras de Pippi Calzaslargas es la zona de lectura y entretenimiento audiovisual, una pequeña biblioteca infantil, equipada con mobiliario de IKEA, que pondrá a disposición de los más pequeños una selección de treinta libros de Pippi Calzaslargas para descubrir -o redescubrir- las aventuras creadas por Astrid Lindgren.

Junto a ella, en la zona de cine se proyectarán de manera ininterrumpida los 21 capítulos de la serie clásica del personaje,en un espacio pensado para disfrutar con calma y compartir la experiencia entre generaciones.

El espíritu aventurero de Pippi también estará presente en una de las actividades más llamativas: una carrera de caballos de madera en la que los participantes podrán poner a prueba su habilidad y velocidad en un circuito especialmente diseñado para la ocasión.

Si los visitantes desean participar en el concurso solo deben registrarse con el tiempo que hayan completado; los cinco más rápidos se llevarán como premio un disfraz oficial de talla infantil de Pippi Calzaslargas y un cabalito de madera de la misma marca.

La experiencia se completará con un photocall temático donde familias y amigos podrán inmortalizar su visita al universo de Pippi y conservar un recuerdo de esta propuesta estival.

"Con estas actividades, RÍO Shopping vuelve a reforzar su apuesta por un modelo de lugar de encuentro que combina ocio, cultura y experiencias compartidas para toda la familia, ofreciendo a los visitantes una experiencia más allá de las compras", ha afirmado el director del centro.