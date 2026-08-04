La piscina de Canterac mejora su eficiencia enrgética tras una inversión de 58.000 euros

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Valladolid ha culminado las obras de mejora del aislamiento térmico y renovación integral de la carpintería exterior de la piscina cubierta de Canterac, una actuación adjudicada a la empresa Fluidos Industriales y Cerramientos por un importe de 57.987 euros (IVA incluido).

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha visitado este martes la instalación municipal para comprobar el resultado de los trabajos, dirigidos "a incrementar la eficiencia energética del edificio, optimizar el confort de los usuarios y prolongar la vida útil del equipamiento".

Martínez ha destacado que el Consistorio continúa invirtiendo en sus instalaciones para ofrecer espacios "más eficientes, accesibles y con mayor calidad de servicio", según apunta en un comunicado remitido a Europa Press.

La adjudicación de los trabajos se formalizó el 28 de enero y la firma del contrato tuvo lugar el 9 de febrero. El inicio efectivo de las obras se programó durante el verano para no interferir con la campaña estival de la piscina al aire libre, ejecutándose en un plazo de tres meses. El acta de recepción fue firmada el pasado 20 de julio, marcando el comienzo de un periodo de garantía de cuatro años.

Desde el punto de vista técnico, la intervención ha consistido en la renovación de la carpintería exterior para reducir la demanda energética en calefacción y cumplir la normativa vigente en eficiencia energética, accesibilidad y calidad constructiva.

Asimismo, la edil ha subrayado que este proyecto forma parte de una estrategia de mejora continua de las infraestructuras deportivas municipales.

En esta línea, la FMD tiene planificadas nuevas inversiones en el complejo de Canterac, que incluirán la renovación de la cubierta de la piscina y la remodelación de los vestuarios, concluye el comunicado.