La piscina de Moraleja estrena aspecto tras una inversión de 159.000 euros realizada por la Diputación de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, visita las obras de la piscina de Moraleja del Vino - DIPUTACIÓN

ZAMORA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La piscina de Moraleja del Vino estrena este verano nuevo aspecto gracias a una inversión de 159.000 euros realizada por la Diputación de Zamora, inversión que se encuadra en los 420.000 que la institución provincial ha destinado a mejoras en la localidad.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha visitado este lunes las obras de mejora ejecutadas en las piscinas municipales acompañado por el diputado delegado de Obras Municipales, Manuel Martín; el diputado provincial por la comarca de Tierra del Vino, Juan del Canto; y el alcalde de la localidad, Roberto Álvarez.

Las piscinas municipales abrieron sus puertas el pasado sábado y permanecerán en funcionamiento hasta el próximo 31 de agosto, señala la institución provincial a través de un comunicado.

Durante los meses de verano registran una afluencia media diaria de alrededor de 350 usuarios, lo que pone de manifiesto la importancia de estas instalaciones para los vecinos de Moraleja del Vino y de otros municipios del entorno.

Javier Faúndez ha destacado que esta actuación "responde al compromiso de la Diputación de Zamora con la mejora de los servicios públicos en el medio rural y con la dotación de infraestructuras modernas y de calidad que contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos".

El presidente provincial ha recordado además que la institución provincial mantiene una "importante línea de colaboración" con el Ayuntamiento de Moraleja del Vino, que se traduce en diversas actuaciones actualmente en ejecución o previstas para los próximos meses.

Entre ellas figura la construcción del nuevo gimnasio municipal, cuyas obras avanzan según lo previsto y cuya apertura está programada para el próximo otoño.

En conjunto, todas estas inversiones permitirán alcanzar una cifra superior a los 420.000 euros en actuaciones financiadas por la Diputación Provincial, cantidad que se verá incrementada una vez se resuelvan las convocatorias de ayudas que permanecen abiertas en la actualidad.

Por otro lado, Faúndez ha valorado el proyecto impulsado por la Diputación en colaboración con la Junta, a través de Somacyl, para la construcción de viviendas de protección oficial en esta localidad del alfoz zamorano. La iniciativa contempla una primera fase con la construcción de entre 20 y 24 viviendas, que podrá ampliarse posteriormente en función de la demanda existente.

El interés suscitado por esta promoción queda reflejado en las 113 solicitudes registradas, una cifra que "evidencia la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda y de generar nuevas oportunidades para fijar población en los municipios de la provincia".