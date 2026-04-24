La Piscina Salvio Barrioluengo (León) acoge mañana la 'Competición de natación adaptada'

Cartel de la 'Competición de natación adaptada' que tendrá lugar mañana en la Piscina Salvio Barrioluengo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) leonesas han organizado la jornada de 'Competición de natación adaptada' que se desarrollará mañana a partir de las 11.00 horas en la Piscina Salvio Barrioluengo.

Se trata de una actividad de la Escuela Deportiva de Natación Adaptada dentro del programa de actividades lúdico-educativas que realiza a lo largo de todo el curso. El objetivo de la iniciativa es ofrecer una serie de pruebas deportivas que combinen competición y destrezas de las personas participantes, en este caso chicas y chicos con discapacidad intelectual.

Durante la jornada de mañana se realizarán pruebas de habilidades y ejercicios adaptados a las características de la discapacidad de los participantes. Las pruebas acuáticas mostrarán las maestrías y la forma en que se desenvuelven en el agua, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

También se realizarán pruebas puramente de natación en distintas modalidades de nado. Esta competición pondrá el broche al calendario eventos deportivos de natación adaptada y cerrará la actividad de esta escuela en el presente curso.