El Plan de Apoyo Municipal de Diputación de Salamanca pasa a ser bienal y contará con 30 millones, 4,8 millones más

El diputado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias (i), junto al presidente de la Diputación, Javier Iglesias (d). - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, junto al diputado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias, ha presentado este lunes las novedades del Plan de Apoyo Municipal (PAM), que será bienal por primera vez y asciende a 30 millones, 15 cada año.

El PAM es, como ha subrayado Javier Iglesias, "una de las herramientas más relevantes con las que cuenta la institución provincial para reforzar la autonomía local y el desarrollo de los municipios salmantinos".

La decisión de que, por primera vez, el PAM sea bienal, por lo que abarcará los ejercicios 2026 y 2027, es porque "permitirá agilizar la gestión, ofrecer mayor estabilidad a los ayuntamientos y simplificar los trámites administrativos" como ha indicado el presidente.

De hecho, las solicitudes desde los municipios solo tendrán que hacerse para el ejercicio 2026, y no en dos ocasiones como era necesario anteriormente.

"Queremos que los alcaldes y alcaldesas puedan planificar con más tiempo, disponer de más recursos y centrarse en lo que realmente importa: mejorar la vida de sus vecinos", ha subrayado Iglesias.

El nuevo Plan registra un incremento anual de 2,4 millones de euros respecto al anterior, lo que supone 4,8 millones más en el conjunto de los dos años.

"Todos los municipios recibirán más dinero que en la edición anterior", ha destacado el presidente, quien ha recordado, además, que el PAM es "esencial en la gestión diaria de los ayuntamientos, al permitirles decidir con plena autonomía el destino de los fondos, ya sea para la contratación de trabajadores, la ejecución de obras o la adquisición de suministros e inversiones".

Entre las principales novedades, se mantiene y refuerza el criterio de despoblación como uno de los ejes de reparto. Así, los municipios que más han sufrido pérdida de habitantes en los últimos cuatro años, superior al tres por ciento, recibirán una asignación adicional.

En esta línea, la cantidad reservada específicamente para este concepto pasa de 600.000 a 750.000 euros. El importe fijo mínimo para cada ayuntamiento se eleva en este Plan a 22.000 euros, lo que supone 4.000 euros más que en el plan anterior.

De este forma, a modo de ejemplo, el municipio de Santa Marta de Tormes será el que mayor cantidad reciba, pero con Béjar muy cerca, ya que recibe una asignación por despoblación, como ha recordado el presidente de la institución provincial.

Este Plan es una "inyección de confianza" como ha indicado Iglesias, ya que "apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos y la atención a las personas de la provincia de Salamanca".

"Estamos muy contentos con este Plan que nació en 2013 y es muy valorado por los alcaldes de los municipios" ha subrayado el presidente. Por su parte, el diputado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias, ha destacado durante la presentación que este esfuerzo económico "demuestra el compromiso real de la Diputación con el municipalismo y con la igualdad de oportunidades entre los pueblos de la provincia".