El Plan Director del 'Hub' Logístico Agroalimentario de Valladolid fija tres fases de desarrollo, la primera en 2030

Presentación del Plan Director del 'Hub' Logístico Agroalimentario de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentó a las Mesas Municipales de la Automoción y de la Agroalimentación el Plan Director del Hub Logístico Agroalimentario de Valladolid (Hub LAV), que plantea un desarrollo del proyecto en tres fases, de las cuales la primera se ubica en 2030.

El Ayuntamiento acogió este martes una sesión con integrantes de ambas 'mesas', en las que se presentó el Plan Director de lo que fuentes municipales consideran como "una de las principales iniciativas estratégicas impulsadas por el Ayuntamiento, para consolidar la ciudad como referente logístico, industrial y agroalimentario en Castilla y León, España y el suroeste europeo".

El Plan Director se adjudicó en el mes de marzo de 2025, con un plazo de ejecución de 18 meses, aunque en aquel momento se indicó que la redacción del texto conllevaría 10 meses, de modo que debería haberse concluido a comienzos de este año. Su presentación a las mesas de Alimentación y Automoción ha llegado en el mes de junio de 2026.

El pasado mes de abril, señala el resumen del documento, se ha llevado a cabo el segundo proceso de consulta del Plan. El primero tuvo lugar entre junio y julio del pasado año.

El resultado es un documento que "ajusta" el planteamiento territorial, funcional y de gobernanza del Hub LAV a las "necesidades reales del tejido industrial", logístico y agroalimentario de Valladolid y de la Mancomunidad de Interés General Urbana Valladolid y Alfoz (MIG).

Los estudios realizados concluyen que Valladolid y su área funcional requerirán una ampliación progresiva de su oferta de suelo productivo hasta alcanzar 956 hectáreas adicionales en el horizonte temporal 2050, cuando concluiría la tercera fase del proyecto. Las dos primeras se ubican en 2030, con 290 hectáreas acumuladas; y en 2040, con 545 hectáreas.

Esta reserva estratégica deberá atender las necesidades de crecimiento de actividades industriales, logísticas y agroalimentarias, así como reforzar infraestructuras clave como Mercaolid y Centrolid.

PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL

El crecimiento estructural del Hub se articulará mediante un Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT), que deberá ser aprobado por la Junta de Castilla y León y que permitirá coordinar actuaciones supramunicipales y desarrollar nuevas áreas estratégicas.

Desde el punto de vista económico, los análisis realizados estiman una inversión de 273,57 millones de euros para la urbanización y desarrollo del Hub, con una rentabilidad económica elevada y un impacto potencial de más de 29.600 empleos generados, entre puestos vinculados a la construcción y empleo estable asociado a las nuevas actividades empresariales.

La primera fase, en el horizonte de 2030, contempla de forma "orientativa" el objetivo de desarrollar los suelos del PRAT-Vereda de Palomares, con 142 hectáreas y de los sectores 18-20 con 148 hectáreas.

En la segunda fase, situada en 2040, se prevé desarrollar el sector numerado como '2', Laguna-La Cistérniga, con 189 hectáreas; y como '10', San Juan y Valdezoño, con 66 hectáreas.

Finalmente, en la tercera se incluye el desarrollo del entorno de Fuente Amarga, con 97 hectáreas, y la denominada como 'Canal de Castilla', que incluye 314 hectáreas.

Se matiza que "el carácter flexible del Plan Director permitirá adaptar la secuencia de desarrollo a la evolución de la demanda empresarial y a las oportunidades de financiación pública y privada".

El alcalde ha destacado que el Hub LAV "representa una oportunidad histórica para impulsar la competitividad de Valladolid, atraer nuevas inversiones, generar empleo de calidad y consolidar nuestro liderazgo como nodo logístico de referencia en el interior peninsular".

UN MILLÓN DE TONELADAS ANUALES DE MERCANCÍAS FERROVIARIAS

Uno de los elementos que se considera "diferencial" del Hub LAV es su orientación a la logística intermodal. Así, el análisis realizado identifica una capacidad potencial de captación superior a un millón de toneladas anuales de mercancías ferroviarias con origen o destino Valladolid.

La terminal intermodal recientemente construida por ADIF constituye "uno de los siete nodos logísticos estratégicos" de la entidad a nivel nacional.

Por ello, el Plan Director contempla 61,5 hectáreas netas destinadas a actividades logísticas próximas a la terminal intermodal; 88,6 hectáreas netas con posibilidad de conexión ferroviaria directa y la integración funcional con los corredores Atlántico y Mediterráneo de la Red TEN-T.

Se prevén también desarrollos de actividades vinculadas a la movilidad dual civil-militar. "Todo ello permitirá reforzar el papel de Valladolid como plataforma logística intermodal de referencia en el interior peninsular", ha añadido el documento.

Todo ello se enmarca en la estrategia Valladolid Misión 2030 y contribuye al posicionamiento de Valladolid como Nodo Urbano de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), con el refuerzo, asimismo, de su papel en la conexión Madrid-Valladolid.

La reducción estimada de emisiones de CO2 alcanzaría aproximadamente 63.150 toneladas anuales gracias al incremento de la cuota ferroviaria del transporte de mercancías.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Con un modelo operativo de colaboración público-privada inspirado en experiencias de éxito como Mercaolid y Centrolid, el Hub LAV se plantea como un ecosistema logístico e industrial especializado, capaz de integrar almacenaje y distribución, logística de temperatura controlada, actividad agroalimentaria, suelo industrial, servicios al transporte y conexión intermodal complementaria a la terminal ferroviaria de ADIF. Este conjunto de funciones se espera que permita atraer operadores logísticos nacionales e internacionales, reforzar la distribución urbana y regional e impulsar nuevas actividades industriales y agroalimentrios.

Las Mesas cuentan con representantes de sus respectivos Clústeres (FACYL y VITARTIS, de ámbito regional), Mercaolid, Centrolid, las principales empresas, compañías y asociaciones de ambos sectores, CEOE y Cámara de Valladolid, universidades, centros tecnológicos y sindicatos.