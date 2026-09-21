El Plan Soria evalúa su eficacia tras movilizar 159 millones en 2021-2027, el 96% del presupuesto previsto

De izda a dcha, Serrano, Fernández Carriedo y De Gregorio preside el comité de seguimiento del Plan Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 21 (EUROPA PRESS)

El Plan Soria Conectada y Saludable ha evaluado su eficacia tras movilizar 159 millones de euros en el periodo 2021-2027, lo que supone el 96 por ciento del total de presupuesto previsto, que asciende a 165, 36 millones.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presidido este lunes, en la Delegación Territorial de la Junta, el comité de seguimiento del Plan Soria, junto a la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio y el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano.

El consejero ha matizado que inicialmente el plan estaba dotado con 159 millones de euros y se incrementó su dotación hasta los 165,36 millones para desarrollar la planta de hidrógeno en el PEMA.

El Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027 tiene como objetivo vertebrar la inversión prevista en diferentes ámbitos estratégicos sobre el territorio y la población, con el objetivo último de promover el crecimiento socioeconómico, fomentar la creación de empresas, generar empleo y, sobre todo, asentar población.

Fernández Carriedo ha apuntado que la evolución de los indicadores de la provincia muestra el acierto de esta estrategia ya se ha recuperado población hasta superar los 90.500 habitantes, con una favorable evolución del empleo y con la ejecución de nuevos proyectos estratégicos.

También han asistido al comité representantes del Ayuntamiento de Soria, del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, de los agentes económicos y sociales, de CESEFOR, y de Soria Futuro, además de responsables de las áreas de Economía, Universidades, Comercio, Movilidad, Sanidad, y Demografía de la Junta, entre otros servicios.

EMPRESAS

Los avances más significativos se vinculan al desarrollo de las Cúpulas de la Energía, un complejo que cuenta con siete instalaciones de este tipo. La cúpula 1 está entregada y en funcionamiento desde marzo de 2026 (Empresa Solarig) y en la cúpula 5 se encuentra en funcionamiento el Centro Superior de Formación del Profesorado. El resto de los edificios se encuentra acabado y pendiente de equipamientos.

Asimismo, el Plan contempla la bonificación en el precio del suelo de las parcelas industriales. Así, se ha aplicado una bonificación de 7.873.718 euros, reduciendo el precio de 32 euros por metro cuadrado a 15 euros por metro cuadrado, lo que representa una rebaja en el precio del suelo de más del 50 por ciento.

En cuanto a la urbanización del PEMA, la Junta ha finalizado la urbanización de los sectores I y II, con una inversión de 7.509.356 euros y se ha iniciado la tramitación para la aprobación de la ampliación del PEMA con 77 nuevas hectáreas.

Entre los proyectos más relevantes ubicados en el PEMA, pueden señalarse la planta de producción eléctrica con biomasa de ENSO, las instalaciones de captura de CO2 de Carburos Metálicos o la Planta de producción de hidrógeno verde. También la planta de producción de torreznos de Moreno Sanz, la Sede de la Asociación de Propietarios Forestales de Soria, la planta de gestión y recuperación de residuos del Grupo VIGUERA, la planta de congelados del grupo MAHESO, o la sede del proyecto MADERAULA.

BIOECONOMÍA

En el ámbito del desarrollo de la actividad de impulso al sector de la Bioeconomía, se han desarrollado proyectos de tecnificación del sector madera y proyectos de investigación, como BIOTECHFOR (Biotecnología aplicada en recursos naturales), CESEFORCYL (Tecnificación de la gestión forestal) y GESMODEL TUBERLAD (Gestión integral para plantaciones truferas sostenibles).

La aceleradora vertical de referencia en Bioeconomía y Economía circular, Wolaria Bioeco (ICECYL y CESEFOR), está ya trabajando con proyectos seleccionados en materia de bioeconomía de la primera convocatoria, que ha acelerado la actividad de nueve startups. Asimismo, se ha llevado a cabo una línea de proyectos de mejora en materia forestal, así como el impulso a un grupo de trabajo regional sobre bioeconomía (CESEFOR e ICECYL).

VIVIENDA Y EDUCACIÓN

La Junta ha realizado inversiones en Soria capital con un proyecto de reforma de viviendas destinadas al alquiler joven, por importe de 1.984.434,78 euros, y un proyecto de construcción de vivienda para alquiler joven con un importe previsto de 5.301.000 euros. Asimismo, se está actuando en la provincia con la venta de viviendas de promoción pública en San Pedro Manrique, Molinos de Duero, Ágreda y Medinaceli, y promociones para alquiler en San Pedro Manrique, Ólvega y Golmayo.

Además, se está trabajando en nuevas actuaciones de vivienda protegida en la provincia, entre las que destacan Garray, Langa de Duero, Golmayo, Almarza-San Andrés, San Esteban de Gormaz, Almazán, Valdeavellano y Almarza-Tera. Los proyectos han sido cofinanciados con Fondos de Recuperación Económica REACT-EU.

La inversión comprometida en materia educativa supera lo previsto inicialmente en el Plan. Se ha intervenido en obras ya terminadas o en ejecución en la Adaptación de instalaciones en el IES Politécnico (adaptación de infraestructuras ciclo de Técnico Operaciones Laboratorio), en el IES La Rambla en San Esteban de Gormaz (ciclo Vitivinicultura), en el proyecto de ampliación de La Merced, en el IES Arcos de Jalón (Formación sistemas informáticos), en el IES Pico Frentes (ciclo emergencias y protección civil), y en el IES de Ólvega (ciclo de soldadura y calderería).

Asimismo, se han puesto en marcha diez nuevos ciclos de Formación Profesional en materias como operaciones de laboratorio, sistemas en red, vitivinícola, automatización y robótica, climatización, producción de calor, soldadura y electromecánica, entre otros.

INCREMENTO DE LA POBLACIÓN

Carriedo ha apuntado que, desde la pueta en marcha del Plan Soria, la población ha aumentado un 2,44 por ciento. Asimismo, ha subrayado que la tasa de paro en Soria se ha situado en el 6,35 por ciento en el segundo trimestre de 2026, dos puntos inferior a la de la Comunidad y 3,5 puntos más baja que la de España.

Por otra parte, ha avanzado que, en la última legislatura, el apoyo de la Junta a la inversión, innovación e internacionalización de las empresas en Soria se ha concretado en 339 expedientes de ayudas a empresas entre 2022 y 2025, con subvenciones que alcanzan los 23,2 millones de euros y una inversión de 59.831.194 euros.

A través de la Plataforma Financiera se han aprobado durante la legislatura 580 expedientes empresariales en la provincia por un importe de 143 millones de euros que han impulsado una inversión privada de 217.255.883 euros y un empleo mantenido o creado de 2.417 puestos de trabajo.

Asimismo, con la financiación de ICECyL a través de Sodical, Iberaval y Soria Futuro, se han impulsado 469 proyectos empresariales por 80,1 millones que han facilitado una inversión inducida de 130.787.670 euros y la creación o mantenimiento de 1.938 puestos de trabajo.