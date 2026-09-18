Planas cree que sobra "provocación" y falta "apoyo" en Ceuta y ampara la acción del Gobierno ante quien crea problemas - EUROPA PRESS/ CLAUDIA ALBA

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que en la situación actual de Ceuta "sobra provocación" y falta "apoyo y solidaridad", al tiempo que ha respaldado las actuaciones adoptadas por el Ejecutivo central. "Los que crean problemas allá ellos", ha señalado.

Durante su visita este viernes a Medina de Rioseo (Valladolid), Planas ha señalado que "en este momento sobra provocación y falta espíritu de solidaridad y de apoyo" ante un escenario que ha calificado de "muy complicado". Asimismo, ha remarcado que el Gobierno trabaja con todos los medios a su alcance para aportar soluciones y garantizar el restablecimiento de la convivencia en la ciudad autónoma.

"Lo que estamos trabajando desde el Gobierno de España es en normalizar una situación que es muy complicada y muy difícil y todo el mundo es consciente de ella y estamos trabajando sin absolutamente ningún reparo y con todo el esfuerzo y todos los medios para conseguir, por una parte, un lugar y un alojamiento digno", ha manifestado el ministro.

A este respecto, ha explicado que las labores estatales se dirigen, entre otras cuestiones, a clarificar los expedientes de las personas llegadas a la zona. "Este trabajo se lleva a cabo, no sólo para la identificación de las personas, sino también para la clarificación de las solicitudes de asilo y de refugio que hay para tomar una decisión, en su caso sobre la devolución a Marruecos o no y evidentemente en relación con los menores, pero sobre todo la prioridad total es el restablecimiento de la normalidad y de la convivencia", ha aseverado.

De este modo, el ministro ha recordado la condición fronteriza del territorio ceutí respecto a la Unión Europea y la necesidad de actuar con responsabilidad institucional. "Yo conozco Ceuta, ha sido una característica permanente de nuestras dos ciudades autónomas orgullosamente españolas como son Ceuta y como es Melilla y como ayer recordaba la presidenta de la Comisión Europea en Estrasburgo que son frontera evidentemente de la Unión Europea y de España, por tanto, yo creo que aquí lo que hace falta como siempre es ayuda, remar en la misma dirección y no crear problemas", ha defendido, a lo que ha añadido: "Nosotros estamos por las soluciones y por el trabajo. Los que quieran ir en otro sentido, ellos sabrán lo que hacen".

En cuanto a las controversias vinculadas a los traslados de migrantes y a la coordinación con las autoridades de la ciudad autónoma, Planas se ha remitido al área responsable del Ejecutivo estatal. "Soy una persona muy rigurosa en mis manifestaciones y es algo que le deben preguntar sin duda a quien es el encargado de la coordinación, mi colega el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que es quien está efectivamente coordinando la actuación del Gobierno", ha trasladado.

En este sentido, ha incidido en rechazar el uso del asunto con fines electorales o partidistas. "Lo he dicho hace un momento, aquí no se trata de crear problemas, aquí se trata de buscar soluciones y evidentemente en ese sentido, he visto camino de Valladolid, lo vamos a lograr, le pese a quien le pese, para nosotros esto no es política ni campaña electoral, es como siempre la actuación en defensa de los intereses de España y de los españoles", ha añadido.

Finalmente, el responsable de Agricultura ha reiterado que el Ejecutivo va a continuar su labor institucional hasta recuperar la calma en la zona. "Nosotros vamos a continuar trabajando, vamos a conseguir la situación de normalidad que creo que sea la que desean todos y para conseguir avanzar y solucionar problemas. Los que crean problemas allá ellos, nosotros lo que hacemos es poner soluciones", ha concluido.