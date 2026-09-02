La Plataforma Gredos Vivo reivindica la viticultura de montaña como herramienta de prevención de incendios

Paraje de El Horcajo. - GREDOS VIVO

ÁVILA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de los sectores vitivinícola y gastronómico han impulsado la creación de la Plataforma Gredos Vivo con el objetivo de convertir la viticultura de montaña en una herramienta para proteger el territorio, conservar el paisaje y prevenir los incendios forestales en la Sierra de Gredos.

La iniciativa surge ante la vulnerabilidad de este entorno agravada por el abandono del medio rural y la pérdida de superficie agrícola, detalla la plataforma a través de un comunicado.

La organización busca defender el papel del viñedo como "eje central" del paisaje mosaico, la repoblación y la contención natural de las llamas, además de frenar la erosión del suelo.

El presidente de la plataforma, Dani Landi, ha destacado que la primera actuación se centrará en apoyar a las cerca de veinte bodegas afectadas por los últimos incendios. Asimismo, ha afirmado que impulsarán medidas para promover el sector y el cultivo de un viñedo respetuoso e integrado en la planificación del ecosistema.

Entre las propuestas de la entidad se encuentra la recuperación de viñedos abandonados, el impulso de incentivos específicos para la viticultura de montaña y la inclusión del paisaje vitícola en la planificación forestal. Para lograrlo, la plataforma plantea reforzar la colaboración entre administraciones, viticultores, bodegas y entidades locales.

Por su parte, el vicepresidente de la plataforma, Telmo Rodríguez, ha señalado la importancia de unir fuerzas ante la recurrencia de los incendios para preparar adecuadamente el campo y el viñedo. En la misma línea, el chef Carlos Casillas ha advertido sobre la vinculación directa del sector primario con la gastronomía y la necesidad de proteger el futuro de la región.

La Plataforma Gredos Vivo está integrada también por otros profesionales del sector como Juanan Martín y el crítico de vinos Luis Gutiérrez.