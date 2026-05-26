La Plataforma Pecuaria Bovina exige un cambio "urgente" en la estrategia contra la turberculosis

Archivo - Varias vacas en una explotación agraria. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SALAMANCA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Pecuaria Bovina (PPB) ha exigido un cambio "urgente" en la estrategia contra la tuberculosis bovina al considerar que los datos no mejoran y los proteocolos no dan los resultados previstos.

La organización, tras analizar los datos de prevalencia de tuberculosis bovina y la evolución de la campaña de saneamiento correspondiente al año 2025, ha asegurado que la conclusión "clara" es que los datos no mejoran "de forma suficiente".

Además, ha afirmado que según estos datos los protocolos actuales no están dando los resultados esperados y "el sector no puede seguir atrapado en una estrategia que no ofrece una salida real".

Por ello, la Plataforma, en un comunicado recogido por Europa Press, considera que la situación exige una reflexión "profunda" por parte de las administraciones competentes.

En este contexto, ha explicado que, después de años de aplicación del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, los ganaderos siguen soportando saneamientos periódicos, inmovilizaciones, restricciones de movimientos, sacrificios obligatorios, pérdidas comerciales, sobrecostes de manejo y una "presión administrativa" creciente, pero la enfermedad no desaparece ni evoluciona hacia una solución clara.

"No se ve el final del túnel. Año tras año se aplican los mismos protocolos, se exige cada vez más al ganadero y, sin embargo, los resultados no acompañan. Si los datos no mejoran, hay que tener la valentía de reconocer que el modelo necesita cambios", señala la Plataforma.

La PPB ha apuntado que los datos de prevalencia de establecimiento del Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina 2022-2025 reflejan que la provincia de Salamanca pasa del 3,23 por ciento en 2024 al 3,45 por ciento en 2025.

Además, ha incidido que la situación es "especialmente preocupante" en comarcas ganaderas como Vitigudino, con el 7,22 por ciento; Lumbrales, con el 6,97; y Béjar, con el 5,70 por ciento, además de otros repuntes comarcales que muestran que el problema sigue presente y no está controlado de forma estable.

PRESIÓN A LOS GANADEROS

La Plataforma ha insistido en que los ganaderos son los primeros interesados en mantener la sanidad de sus explotaciones, pero rechaza que todo el peso de la lucha contra la tuberculosis recaiga casi exclusivamente sobre ellos.

En los sistemas extensivos, especialmente en zonas de dehesa y monte, los animales conviven en un entorno abierto donde existe una elevada presencia de fauna silvestre susceptible de actuar como reservorio de la enfermedad, ha explicado.

"No se puede exigir la erradicación solo al ganadero si no se actúa con decisión sobre la fauna silvestre. Mientras no se controle el reservorio, estaremos condenando al sector a repetir pruebas, restricciones y sacrificios sin resolver el problema de fondo", advierte la Plataforma.

La organización considera imprescindible abrir una nueva etapa en la gestión de la tuberculosis bovina, basada "en la eficacia, la proporcionalidad y la realidad del campo".

Para ello, ha reclamado nuevas visiones, cambios de protocolo, más investigación, participación real de ganaderos y veterinarios de campo, y la incorporación de herramientas diagnósticas que ayuden a tomar mejores decisiones como puede ser el uso de pruebas complementarias tipo Gamma Interferón EURLAB, allí donde técnicamente proceda.

La PPB ha subrayado que la actual estrategia genera un "fuerte desgaste" económico, social y emocional en las explotaciones y las restricciones de movimiento impiden vender animales en el momento adecuado, dificultan la reposición, encarecen el manejo, alteran la planificación de las explotaciones y provocan pérdidas que no quedan suficientemente compensadas.

"La sanidad animal es irrenunciable, pero tiene que ser eficaz, proporcionada y justa", ha agregado la PPB, que considera que no puede convertirse en una "cadena permanente de sacrificios y restricciones" para el ganadero sin que se actúe al mismo nivel sobre todos los factores que intervienen en la enfermedad.

GOBIERNO EN FUNCIONES

La Plataforma ha señalado que a esta situación sanitaria se suma además un contexto institucional que incrementa la preocupación del sector y ha lamentado que Castilla y León lleve muchos meses con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en una situación de provisionalidad, con un equipo en funciones y sin conocer si quienes actualmente ocupan responsabilidades continuarán al frente o qué planteamientos tendrán quienes puedan llegar.

"Un problema de esta dimensión no puede abordarse desde la interinidad, la incertidumbre y la falta de una hoja de ruta clara", ha advertido.

Del mismo modo, la Plataforma considera que el Gobierno central está centrado en otros debates políticos y no está abordando "con la seriedad, la prioridad y la coordinación nacional que requiere" una enfermedad que condiciona la viabilidad de miles de explotaciones de vacuno extensivo.

Por todo ello, la Plataforma Pecuaria Bovina reclama al Ministerio de Agricultura, a las comunidades autónomas y al conjunto de administraciones competentes que dejen de tratar la tuberculosis bovina como un problema "rutinario de gestión administrativa" y lo aborden como lo que realmente es, "un problema estructural de sanidad animal, viabilidad económica, manejo extensivo, fauna silvestre y futuro del medio rural".

Además, ha exigido una revisión "profunda" del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina, con criterios adaptados a la ganadería extensiva y a la realidad epidemiológica de cada territorio así como un plan real de control de fauna silvestre, especialmente en zonas de alta prevalencia, con datos públicos, objetivos medibles y medidas coordinadas entre administraciones.

OTRAS MEDIDAS

En la misma línea, pide mayor proporcionalidad en las restricciones y en las decisiones sanitarias y evitar automatismos que pongan en riesgo explotaciones viables sin una justificación epidemiológica suficiente.

Por otra parte, ha reclamado un impulso a la investigación y a nuevas herramientas diagnósticas, incluyendo la valoración de pruebas complementarias como Gamma Interferón EURLAB y una participación directa del sector ganadero y de los veterinarios de campo en el diseño, aplicación y evaluación de los protocolos.

Asimismo, considera necesarias compensaciones económicas "completas", que no se limiten al valor de los animales sacrificados, sino que incluyan lucro cesante, inmovilizaciones, sobrecostes de manejo, pérdida de ventas, restricciones comerciales y pérdida de calificación sanitaria además de una evaluación transparente de la eficacia real de los protocolos actuales, explicando qué medidas están funcionando, cuáles no y qué cambios se van a introducir.

La Plataforma Pecuaria Bovina ha insistido en que el objetivo no es rebajar la exigencia sanitaria, sino hacerla más eficaz y ha advertido de que el sector "necesita soluciones reales", no una repetición indefinida de medidas que no consiguen resolver el problema.

"Los ganaderos llevan años cumpliendo. Han asumido saneamientos, sacrificios, restricciones de movimientos, pérdidas económicas y un enorme desgaste en el manejo diario de sus animales. Ahora corresponde a las administraciones demostrar que son capaces de cambiar aquello que no funciona. La tuberculosis bovina no se resolverá castigando siempre al mismo eslabón ni mirando hacia otro lado ante la fauna silvestre", ha concluido.