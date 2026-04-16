Plataforma salmantina en Defensa del Tren convoca una gran concentración el 10 de mayo y pide una reunión con Sánchez

Reunión de la Plataforma Salmantina en defensa del Tren en el Ayuntamiento. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las instituciones y entidades que integran la plataforma en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca han acordado este jueves convocar a los salmantinos a una concentración el próximo 10 de mayo en la Plaza Mayor para solicitar que se mejore la "situación de las comunicaciones ferroviarias", ya que la han calificado de "inaceptable".

Además, según ha anunciado el alcalde, Carlos García Carbayo, que ha ejercido de portavoz, de forma paralela a la manifestación, la Plataforma pedirá una reunión con el presidente del Gobierno para trasladarle estas reivindicaciones.

En la reunión mantenida en el Consistorio se ha se ha consensuado que las administraciones, instituciones y asociaciones integrantes de la plataforma adopten acuerdos en el seno de sus órganos de gobierno apoyando estas reivindicaciones e invitan a los ayuntamientos salmantinos a que se sumen a esta iniciativa.

Tal y como ha señalado García Carbayo, todos los presentes en la reunión han coincidido en que la situación de las comunicaciones ferroviarias en Salamanca "es insostenible e inaceptable" y "la gota que ha colmado el vaso del aislamiento ferroviario de esta provincia ha sido la supresión del tren directo a Barcelona que se consumó el pasado 7 de abril".

A esa situación se le une la reivindicación de que el cuarto tren rápido Salamanca-Madrid se extienda a los fines de semana y que se implante una quinta y una sexta frecuencia a tenor de la demanda.

Asimismo, la plataforma exige que se recupere el tren Ruta de la Plata, que uno de los ramales del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca y que concluya la electrificación de la vía férrea hasta la frontera que debería haber finalizado en 2020.

García Carbayo se ha referido a la "lamentable situación" del firme en las autovías A-66 y A-62 y la intención del Ministerio de Transportes de suprimir 33 paradas de autobús de otros tantos municipios salmantinos, lo que dejaría a más de 17.000 personas afectadas.

"Nadie puede dudar de que este panorama está provocando un daño evidente al desarrollo de esta tierra en un momento crucial donde, pese a todas las zancadillas, estamos creciendo en empleo, en creación de empresas, en viajeros, en congresos y en la llegada de estudiantes de español", ha señalado el alcalde.

Por todo ello, García Carbayo ha hecho un llamamiento a la participación en la concentración del próximo 10 de mayo para unirse en torno a una reivindicación que, según sus propias palabras, es "justa y necesaria".

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo El alcalde de la ciudad ha querido tener un recuerdo para uno de los miembros de la plataforma que falleció recientemente, Manuel Santos, miembro de FAUBA, del que ha recordado su "trabajo en la Plataforma y el mundo del asociacionismo", y para María Caamaño, la niña "futbolera" de quien ha subrayado su "ejemplo de fortaleza".