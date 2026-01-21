Plataforma Social de CyL reclama a la Junta que fije el personal mínimo en las residencias

VALLADOLID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Social de Castilla y León ha lamentado que "20 meses después" de la aprobación de la Ley de Residencias la Junta siga sin "establecer el personal mínimo para garantizar la atención centrada en la persona".

A través de un comunicado remitido a Europa Press, han recordado que en abril de 2024 se aprobó la normativa "con el compromiso de que en enero de 2025 se estableciera la ratio de personal con el que deben contar los centros residenciales y centros de día". "Después de las decenas de alegaciones presentadas por los colegios profesionales y la Plataforma Social, ha finalizado 2025 sin que la Junta haya aprobado el Decreto que debe establecer dicho número de profesionales", han denunciado.

El colectivo recuerda que Castilla y León es la autonomía con más plazas residenciales de personas mayores, si bien matizan que "el 80 por ciento son privadas, por lo que establecer desde la Administración el personal mínimo que deben tener los centros residenciales es fundamental para garantizar la adecuada atención a las personas en situación de dependencia".

"Desde la Plataforma Social hemos venido denunciando la política de bajo coste que está desarrollado la Junta, basada en conceder pequeñas ayudas para acudir a las residencias privadas. Dichas ayudas no cubren ni el diez por ciento de su coste por lo que la Comunidad se ha convertido en un nicho de negocio de los grandes grupos empresariales", continúan para asegurar que "sólo hay una plaza pública por cada 28 personas de más de 80 años".

Otro incumplimiento que señala la Plataforma es el "nulo incremento de las plazas de convalecencia sociosanitaria" en 2025. Así, han apuntado que sólo hay 114 plazas destinadas a aquellas personas que son dadas de alta en 48 horas tras una intervención quirúrgica, y que necesitan un periodo de recuperación.

"Desde la Plataforma Social venimos denunciando los reiterados incumplimientos de los compromisos firmados por la Junta de Castilla y León, como el de aumentar el 60 por ciento el número de plazas de convalecencia sociosanitaria, firmado en el Acuerdo del Diálogo Social de 2018; o el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social firmado por todos los grupos parlamentarios después de la pandemia", finalizan.