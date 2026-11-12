Plataforma del Soterramiento en Valladolid insta al PP, si gobierna, a cumplir su "palabra" y hacer "viable" el proyecto

Miembros de la Plataforma del Soterramiento en Valladolid durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Soterramiento en Valladolid ha instado al próximo ministro responsable de Transportes que "reciba y dialogue" al colectivo social para hacer "viable" este proyecto "fundamental e irrenunciable", así como ha reivindicado que la ciudad no puede "pagar las consecuencias de una mala gestión de las infraestructuras en los últimos años".

Así lo ha transmitido este jueves el portavoz de la Plataforma, Cecilio Vadillo, quien ha estado acompañado por otros miembros del colectivo durante la rueda de prensa en la que han exigido que el próximo Gobierno central, si es del Partido Popular, "cumpla con su palabra".

En este sentido, Vadillo ha manifestado que "entiende" el silencio de Feijóo durante el mitin en la ciudad de Valladolid y lo ha achacado a la "coyuntura compleja de este momento", si bien ha insistido en que esperan que se mantenga el compromiso del equipo de Gobierno del Ayuntamiento y de la Junta, ambos liderados por los 'populares'.

Asimismo, la Plataforma ha aclarado que su posición ante las actuaciones de soterramiento no es "cerrada" y ha señalado su disposición a hablar de "plazos, tiempo de ejecución y financiación".

"El problema es cuando no hay diálogo, como tampoco se ha producido entre el actual alcalde y el ministro que acaba de dimitir", ha afirmado el el portavoz sobre los desencuentros entre el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el exministro de Transportes, Óscar Puente, quien dimitió a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Precisamente, la Plataforma vallisoletana ha manifestado su "apoyo y solidaridad" a los fallecidos, heridos y familiares en el accidente, así como a los afectados en el de Adamuz (Córdoba), quienes siguen sin conocer "las causas reales del accidente".

Sobre el mantenimiento de las vías y seguridad, han insistido en que es "prioritario" para los viajeros; sin embargo, han considerado que el aumento en la inversión en estos aspectos puede "afrontarse" a la vez que el soterramiento de las vías tren en la ciudad. "Valladolid no puede pagar las consecuencias de una mala gestión de las infraestructuras en los últimos años", ha enfatizado Vadillo.

"Esto no puede obligar a Valladolid a renunciar a nuestro proyecto legítimo y esencial para hacer de Valladolid una ciudad más igualitaria y más integradora desde el punto de vista social y urbanismo", ha insistido.

PROPUESTAS

La propuesta de la Plataforma para la siguiente dirección de Madrid es, en primer lugar, que se paralice de manera "inmediata" las obras de la integración en superficie "valoradas en 480 millones de euros", pues han considerado que el soterramiento es un gasto "asumible" ya que estiman un gasto máximo, "poniéndose en lo peor", de unos 600 millones de euros, en comparación con otras ciudades en las que aseguran que los cinco kilómetros han oscilado entre 80 y 100 millones de euros.

"El soterramiento también sería rentable económicamente porque daría a la ciudad un fuerte impulso económico, supondría la creación de más de 1.500 empleos directos y más de 13.000 empleos inducidos", ha aseverado Vadillo, quien además ha recordado que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ha declarado "en varias ocasiones" que suman "más de 100 millones de euros en caja".

También han planteado que se "detenga la construcción de la nueva estación", "que tiene un coste inicial de 250 millones", una paralización que motivan porque, a su juicio, "solo mira al centro de la ciudad y tampoco resuelve los problemas de marginación de una parte importante de la ciudadanía".

Como tercera medida, han insistido que se modifique el convenio del proyecto ferroviario de 2017 y se recupere el objetivo inicial del convenio de 2002, en el que se se contemplaba el soterramiento de las vías del tren.

Así, la Plataforma ha reiterado que el soterramiento en Valladolid tiene como objetivo eliminar "el muro de más de cinco kilómetros, que excluye a más de 92.000 ciudadanos, prácticamente un tercio de la población, haciendo que algunas zonas de estos barrios se estén convirtiendo en zonas marginales y otras en guetos".