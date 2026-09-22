La Plaza de Abastos de Palencia renueva su imagen con una estética "más moderna" y un plan de promoción

Presentación de la nueva identidad visual de la Plaza de Abastos - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Abastos de Palencia estrena una nueva identidad visual, un rediseño que busca actualizar la imagen del espacio "con una estética más moderna y reconocible, pero manteniendo la esencia y el reconocimiento de la marca que la ha acompañado hasta ahora".

La nueva imagen parte del logotipo existente que ha evolucionado hacia una imagen "más actual, cercana y versátil, mediante la renovación de tipografías, colores y aplicaciones gráficas".

Así lo ha destacado la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, durante la presentación de la nueva imagen que está recogida en un Manual de Identidad Corporativa, que establece los criterios para la utilización de la marca en sus diferentes soportes y formatos.

La nueva identidad visual se ha presentado en uno de los puestos de la propia Plaza de Abastos, adaptado para mostrar las diferentes aplicaciones de la nueva identidad. El espacio cuenta con la fachada rotulada con la nueva imagen, roll-up, cartelería y diferentes materiales promocionales.

Castro ha explicado también que la renovación de la marca se acompaña de un vídeo promocional para su difusión en redes sociales y de una propuesta global de marketing y comunicación.

Este documento plantea diferentes posibilidades de actuación para los próximos meses y servirá como herramienta de trabajo y análisis para estudiar nuevas iniciativas de promoción, dinamización y captación de público.

Castro ha destacado que el objetivo del Ayuntamiento es "modernizar" este espacio para adaptarlo al modelo de venta y las necesidades actuales. "Para el Ayuntamiento, hablar de la Plaza de Abastos no es solo hablar de un edificio, sino que también se trata de actividad económica, empleo, comercio, alimentación y de la propia imagen de nuestra ciudad", ha señalado.

Dentro de este planteamiento se presentan también dos líneas de campaña orientadas a "reforzar" la relación entre la Plaza de Abastos y sus clientes.

La primera estará centrada en la fidelización, utilizando la aplicación Cuenta Consumo para que los comerciantes puedan ofrecer ventajas y descuentos a los usuarios de la Plaza. La segunda estará dirigida a la captación de nuevos visitantes, mediante una dinámica presencial en la que los participantes podrán cumplimentar sus datos y depositarlos en una urna situada en el propio mercado.

Con esta acción se pretende "favorecer" la visita al espacio, incrementar su conocimiento y generar una mayor actividad en torno al mercado.

La campaña estará acompañada de diferentes premios y sorteos, cuyos detalles se comunicarán coincidiendo con su puesta en marcha. Estas líneas contarán con el apoyo de actuaciones de dinamización de la Plaza de Abastos que abarcan Talleres de Cocina, Showcooking y degustaciones, orientadas a poner en valor los productos que se pueden adquirir en los establecimientos de la Plaza y fomentar su conocimiento entre los consumidores.

Como complemento a la presentación, se ha realizado una degustación de cocina típica palentina, en la que se han podido probar platos tradicionales como las patatas a la importancia, elaboradas durante los talleres de cocina.

Estas actuaciones de promoción han sido cofinanciadas por la Junta, dentro de la línea de subvenciones destinada a impulsar la Excelencia de los Mercados Municipales de Abastos de Castilla y León.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 23.534,50 euros, con una subvención de 17.650,88 euros y una aportación municipal de 5.883,62 euros.