La plaza del Grano de León, protagonista del Cupón de la ONCE el próximo día 28 de septiembre

La plaza del Grano de León será protagonista del Cupón de la ONCE el próximo día 28 de septiembre. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Grano, "referente" del legado histórico y cultural de la capital leonesa, será protagonista del Cupón de la ONCE el próximo día 28 de septiembre, del que se emitirán seis millones de boletos.

El Ayuntamiento de León colabora una vez más con la ONCE para emitir un cupón con la ciudad como protagonista. El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado este miércoles el boleto de venta nacional, que permitirá que millones de personas conozcan la plaza del Grano.

Diez ha agradecido a la ONCE la iniciativa, que ya se ha llevado a cabo en anteriores ocasiones con imágenes del Barrio Húmedo, la calle Ancha o la Semana Santa de León, según ha informado a Europa Press en u comunicado el Ayuntamiento de León.

"Hoy nos acercamos a la plaza del Grano desde una nueva perspectiva, esa única que nos da la ONCE con la emisión de más de seis millones de cupones que ponen la atención en un enclave o un acontecimiento y que el lunes 28 de septiembre tiene una nueva instantánea de León para jugar o, simplemente, para guardar como recuerdo de coleccionista", ha explicado.

El regidor ha estado acompañado en la presentación por la directora de la ONCE en León, María Quindós, y por la consejera territorial, María Ángeles Ramos. Diez ha incidido en el valor histórico y patrimonial de la plaza de Santa María del Camino, conocida popularmente como plaza del Grano: "Es uno de los enclaves más destacados de nuestra ciudad. Su uso exclusivamente público como espacio peatonal y de coexistencia la convierten en un espacio de relación para los habitantes y visitantes de la ciudad de León, conformando un conjunto espacial junto con la Iglesia de Santa María y con la fuente del centro de la plaza, que la caracterizan y dan valor", ha añadido.

El cupón de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a la cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en le caso de las tres últimas o tres primeras; lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.