La Plaza Mayor de León revaloriza el legado de la ciudad con dos placas dedicadas a Sorolla y la Casa Botines de Gaudí

El alcalde de León, José Antonio Diez (tercero por la derecha) y el director de Cultura y Patrimonio de Fundos, Raúl Fernández Sobrino (a su derecha), en la presentación de las placas dedicadas a Sorolla y Casa Botines de Gaudí en la Plaza Mayor de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de León ha estrenado dos placas dedicadas al origen de la Casa Botines de Gaudí y al lugar desde el que Sorolla realizó algunas de sus obras entre 1902 y 1911 para dar a conocer y revalorizar el legado y el patrimonio de la ciudad.

Así lo ha destacado este viernes el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha señalado que la Plaza Mayor es "un símbolo" para los ciudadanos, al constituir una zona de encuentro y de actividad en la que, a lo largo de toda su historia, se han realizado las actividades festivas, los mercados o las celebraciones de Semana Santa, entre otros.

Diez ha concretado que en el número 8 de la Plaza Mayor inició su actividad Juan Homs, que fue, posteriormente, quien hizo el encargo de la Casa Botines de Gaudí. "Hizo el encargo de una magnífica obra constructiva que hoy valoramos, apreciamos, y de la que todos estamos, además, muy orgullosos", ha destacado.

Este punto fue durante 35 años sede del comercio de tejidos y casa de banca que fundó Juan Homs y Botines y que continuaron sus dos socios Simón Fernández y Mariano Andrés González-Luna (sociedad 'Fernández y Andrés'), promotores de la Casa Botines proyectada por Gaudí en la Plaza de San Marcelo, a la que trasladaron el comercio y su residencia. La ubicación de este punto es fruto de una investigación realizada por Carmelo Lucas del Ser.

En este lugar, frente al número 8 de la Plaza Mayor, se ha instalado la placa en homenaje a los orígenes de la Casa Botines, mientras que en la esquina opuesta de se ha establecido la placa en recuerdo al pintor Sorolla.

Sorolla visitó la ciudad de León a principios del siglo XX, entre los años 1902 y 1911, un periodo en el que realizó frecuentes visitas y desde el punto donde se ubica la placa realizó distintas obras vinculadas al comercio y la Semana Santa de León, según Miguel Ángel Cordero, investigador de los viajes de Sorolla por Castilla y León.

EN BUSCA DE ESCENAS COSTUMBRISTAS.

Miguel Ángel Cordero ha precisado que Sorolla empezó a viajar a León buscando escenas costumbristas, ya que a finales del siglo XIX se había perdido la indumentaria tradicional, por lo que perseguía "ansioso" por toda España ese tipo de forma de vestir que encontró en la ciudad leonesa.

En la Plaza Mayor de León pintó unas 15 obras de pequeño formato, entre ellas varios óleos y una acuarela inacabada, dibujos a grafito con motivos de la Semana Santa o la escalerilla de la Plaza Mayor. También pintó escenas de otros enclaves leoneses como la Catedral.

José Antonio Diez ha subrayado que la colocación de las placas es una forma de "realzar" la historia de León y recordar cuestiones que son desconocidas, pero que aportan "un valor añadido" a la idiosincrasia de la ciudad. "Es un motivo de orgullo para todos los leoneses seguir poniendo en valor y dando a conocer nuestro legado y nuestro patrimonio", ha resumido.

En el acto de presentación de las placas también ha participado el director de Cultura y Patrimonio de Fundos, Raúl Fernández Sobrino, que ha tenido palabras de agradecimiento hacia el Ayuntamiento de León por la colocación de la placa. Según ha destacado, aunque pueda parecer "un ornato pequeño" resulta "muy importante" para la Fundación.

"TEJER UN SUEÑO".

En este sentido, ha explicado que en 1890 tres empresarios empezaron a "tejer un sueño" en la tienda de tejidos del número 8 de la Plaza Mayor, que era la construcción de un gran edificio adaptado al siglo XX, para lo que fueron a contratar al "arquitecto más innovador" del momento, que era Antonio Gaudí.

Tras la colocación de la placa los visitantes al Museo Casa Botines de Gaudí podrán visitar la Plaza Mayor para localizar la tienda en la que se originó la Casa Botines.