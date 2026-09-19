La plaza mayor de valladolid congrega a más de 400 jugadores de baloncesto en una "jornada inolvidable" de 3x3 - FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Valladolid ha congregado a más de 400 jugadores de baloncesto en una "jornada inolvidable" durante la décima parada de la temporada del Circuito 3x3 CaixaBank, junto con las actividades para todos los públicos, en la que se han disputado 145 partidos de baloncesto de todas las categorías.

La temporada 2026 del Circuito 3x3 CaixaBank ha dejado una jornada "maravillosa" en torno al baloncesto con la disputa de la segunda parada del año, este sábado 19 de septiembre en Valladolid, en la que más de 8.500 visitantes han disfrutado con el mayor festival de baloncesto urbano, 3x3, gratuito y al aire libre de España, según ha destacado la organización del evento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el evento, llevado a cabo en la Plaza Mayor, han participado más de 400 jugadores de los 85 equipos inscritos, disputando un total de 145 partidos de todas las categorías.

En categoría Alevín U12 masculina el título fue para LOS Canastones; mientras que, en femenina, se proclamaron campeonas Canasta Mágica.

En Infantil U14 masculina el triunfo fue para CASHI, en una final muy ajustada; y, en femenina, las campeonas fueron CYL LEGENDS, en un encuentro en el que supieron marcar el ritmo desde el inicio.

Gracias a los más de 1.000 triples anotados, la Fundación 'la Caixa', destinó fondos a Down Valladolid, una asociación de padres y madres que busca la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con síndrome de DOWN.

La inauguración del circuito contó con representantes de todas las instituciones que han hecho posible la organización del evento.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, agradeció a los organizadores por traer eventos deportivos importantes a la ciudad.

El Circuito 3x3 CaixaBank 2026 recorrerá un total de 11 ciudades españolas durante toda la temporada.

La próxima parada será la última y tendrá lugar el próximo 3 de octubre en Málaga.

Todos los detalles del circuito se podrán seguir a través de la página web: http://www.feb.es/circuito3x3.aspx