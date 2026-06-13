'Plazas Sinfónicas' comenzará el 25 de junio y ofrecerá 11 conciertos por la Comunidad

Programación de una nueva edición de 'Plazas Sinfónicas' que comienza el 25 de junio. - JCYL

VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Plazas Sinfónicas' llega a su novena edición, que comienza el día 25 de junio, para acercar la música sinfónica a espacios públicos singulares de la Comunidad durante los meses de junio y julio contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la OSCyL Joven que ofrecerán once conciertos en las nueve capitales de provincia y en las ciudades de Astorga (León) y Villafranca del Bierzo (León).

Los conciertos de este programa, organizado por la Junta, en colaboración con los ayuntamiento, están programados mayoritariamente en horario vespertino y nocturno y se celebrarán al aire libre y en escenarios representativos del patrimonio urbano y cultural de la Comunidad.

Los programas artísticos de los conciertos ofrecen un repertorio vibrante, variado y cercano para todos los públicos, combinando grandes obras del repertorio sinfónico con piezas de reconocido atractivo para el público general, de autores como Mozart, Beethoven, Puccini, Mendelssohn, Debussy, Holst o Manuel de Falla.

El ciclo contará con la participación de reconocidos directores como Jorge Yagüe, David Fernández Caravaca, Carlos Miguel Prieto y Oliver Díaz, que estarán al frente de la OSCyL y de la OSCyL Joven.

La gira 'Plazas Sinfónicas' se inicia, el jueves 25 de junio a las 21:30 horas, con el concierto que ofrece la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la plaza de Eduardo de Castro, en Astorga (León) y continuará con los dos conciertos que ofrece esta misma formación el sábado, 27 de junio a las 21:30 h, en la plaza Mayor, en Salamanca y el domingo, 28 de junio a las 21:30 h, en la plaza de San Pablo en Valladolid. La OSCyL estará conducida en estos conciertos por el director Jorge Yagüe.

En julio, la gira continúa con la participación de la OSCyL Joven liderada por Jorge Yagüe en el podio. La formación debutará en Ávila, el domingo 5 de julio a las 21:30 h en la plaza del Mercado Chico y a este concierto le seguirán los que ofrecerá el lunes 6 de julio, a las 21:30 horas, en la plaza Mayor de Palencia; el martes, 7 de julio a las 21:00 horas, en la iglesia de San Nicolas, en Villafranca del Bierzo (León) y el miércoles, 8 de julio a las 21:30 h, en la plaza de San Marcelo, en León.

En este periplo musical la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de David Fernández Caravaca, toma el relevo con los conciertos que ofrecerá el jueves, 9 de julio a las 21:30 h en el parque de la Alameda, en Soria y el viernes, 10 de julio a las 21:00 horas, en la plaza de San Juan, en Burgos.

El programa de los dos conciertos fusionará la música sinfónica con imágenes astronómicas de gran formato dentro del espectáculo multimedia 'Armonía Eclíptica', organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Castilla y León, con el objetivo de acercar al público los próximos eclipses solares que podrán observar en España.

La OSCyL Joven culmina su gira por la Comunidad con el concierto que ofrecerá el jueves, 16 de julio a las 22:00 horas, en los jardines de Zuloaga, de Segovia, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto y con la pianista Judith Jauregui.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León cerrará la gira con el concierto que se celebrará el viernes, 24 de julio a las 21:30 horas, en la plaza de la Catedral de Zamora, bajo la dirección de Oliver Díaz y con la participación de la soprano Vanessa Goikoetxea y el tenor Andeka Gorrotxategui, en el marco de la gala lírica que inaugura el XI Festival Internacional de Ópera de Cámara Little Ópera Zamora.