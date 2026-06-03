El plazo de inscripción del Programa de Ludotecas de Verano comienza mañana en el municipio de León

LEÓN 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción del Programa de Ludotecas de Verano, cuyo objetivo es contribuir a la socialización de los más pequeños y favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de la ciudadanía, comenzará mañana en el municipio de León.

Las ludotecas del Centro Cívico del Crucero, Centro Mariano Andrés y Centro La Serna permanecerán abiertas entre el 1 de julio y el 31 de agosto en horario de 9.00 a 14.00 horas para niños y niñas de entre cuatro y doce años.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 9 de junio y las solicitudes deben presentarse en cada una de las ludotecas, preferentemente por correo electrónico, o presencialmente con cita previa en horario de 10.00 a 13.00 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los formularios de inscripción se pueden descargar de la sede electrónica del Ayuntamiento de León y el precio de la matrícula es de 50 euros por mes, tanto para personas empadronadas en el municipio de León como para no empadronadas; de 25 euros por quincena y de 12,5 euros por semana.

Además, se establecen bonificaciones del 50 por ciento en los casos de segundos hermanos, familias monoparentales y familias numerosas.