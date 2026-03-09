El plazo para votar por correo en CyL concluye el miércoles 11 de marzo

Archivo - Un cartero llega al colegio electoral con el voto por correo correspondiente durante las elecciones generales, en el Colegio SAFA. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo para el depósito del voto por correo para las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León finalizará el próximo miércoles, 11 de marzo, hasta esta fecha los electores podrán entregar su voto en todas las oficinas de Correos de España dentro de su horario habitual de apertura.

Correos ha recordado que, según las instrucciones de la Junta Electoral Central, es obligatorio que el elector entregue personalmente la documentación necesaria para ejercer su derecho al voto. Para realizar este trámite, el ciudadano deberá identificarse ante el personal de la oficina postal mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o permiso de conducir original.

En caso de que el solicitante no pueda acudir personalmente a la oficina, deberá otorgar una autorización firmada para que otra persona realice la entrega en su nombre. Esta autorización debe ir acompañada de una fotocopia del documento identificativo del elector y de la persona autorizada, además la empresa postal recomienda el uso del modelo oficial de autorización disponible en su página web.

Correos ha subrayado que el personal de las oficinas no aceptará documentación electoral de terceros que no cuente con dicha autorización firmada y las correspondientes fotocopias de los documentos de identidad. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y legalidad del proceso antes de la jornada electoral del domingo, 15 de marzo.

Finalmente, Correos ha recomendado a los ciudadanos no esperar hasta el último día para realizar el depósito y aprovechar la amplitud horaria de su red de oficinas para evitar esperas innecesarias.