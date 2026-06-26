El Pleno del Ayuntamiento de Ávila pide suprimir los peajes AP-6 y AP-51 y su bonificación hasta su eliminación

El Pleno del Ayuntamiento de Ávila pide la supresión de los peajes AP-6 y AP-51 y su bonificación - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado este viernes una moción en la que se solicita la supresión de los peajes de la AP-6 y la AP-51 y su bonificación hasta la completa eliminación de los mismos.

La moción, presentada por el Grupo Municipal de Por Ávila, ha salido adelante con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de PSOE, y también tiene objetivo mostrar la disposición del Consistorio a colaborar con la Junta, la Diputación Provincial y cuantas administraciones e instituciones puedan sumarse a esta iniciativa, con el fin de promover conjuntamente un plan de bonificación de los peajes que permita reducir el coste para los usuarios mientras se produce la supresión.

Por unanimidad, se ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular y transaccionada por el Grupo Socialista para elaborar un Plan Director de Turismo Deportivo, teniendo como base el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Ávila 2025-2029, con la colaboración activa de clubes, federaciones, empresarios, sector turístico, hostelería y demás agentes implicados, con los objetivos de atraer visitantes y pernoctaciones, mediante el deporte, ya sea como participantes activos o como espectadores, y convertir Ávila en sede regular de eventos deportivos que generen actividad económica estable, dinamicen la economía y creen imagen de marca como destino deportivo.

Del Grupo Socialista, se ha aprobado, con una moción con el voto favorable de XAV y PSOE y el rechazo de PP y Vox, para impulsar la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y garantizar el derecho a una vivienda digna, que insta a la Junta a garantizar la plena aplicación de este plan, asegurando la cofinanciación necesaria y el desarrollo de todos los programas previstos, además de contemplar la creación de una Oficina Municipal de Vivienda en Ávila o el instrumento organizativo equivalente más adecuado para asesorar a la ciudadanía en esta materia.

De la misma forma, se ha aprobado, con el apoyo de XAV, PSOE y PP y el rechazo de Vox, una moción presentada por el Grupo Socialista para realizar una revisión integral de todo el ecosistema digital del Ayuntamiento, de la misma forma que se ha aprobado, con el voto favorable de XAV, PP y Vox y la abstención de PSOE, una moción presentada por Vox y transaccionada por el Grupo Popular de apoyo y reconocimiento al comercio y la hostelería con historia de Ávila, que incluya la creación de una guía digital de establecimientos con historia y también la promoción municipal del programa Relevacyl, para dar continuidad a los negocios históricos de la ciudad tras la jubilación de quienes los regentan en la actualidad.

El pleno ha rechazado, además, con el voto favorable de PP y Vox, el voto en contra de XAV y la abstención de PSOE, una moción presentada por el Grupo Popular para garantizar la "singularidad, exclusividad, continuidad y máxima calidad" del proyecto del Museo del Prado en Ávila, al considerar que los abulenses llevan 30 años esperando que esta iniciativa se convierta en realidad y abra de forma definitiva.

REFUGIOS CLIMÁTICOS Y MINUTO DE SILENCIO

El pleno celebrado ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela y en apoyo de la comunidad venezolana en Ávila y de los españoles en este país.

En este sentido y en adhesión a la propuesta realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ayuntamiento de Ávila convoca un minuto de silencio como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano afectado por esta tragedia que se realizará el lunes 29 de junio, a las 12.00 horas, en la plaza del Mercado Chico.

También en el pleno de este viernes ha tomado posesión Silvia López como nueva concejala del Grupo Municipal de Por Ávila, en la que se delegarán competencias en Juventud, Deportes y Fiestas.

Igualmente, se ha aprobado, con el voto favorable de XAV, PP y PSOE y contrario de Vox, una actualización de la Agenda 2030 de Ávila, con el objetivo de introducir nuevas líneas de trabajo que permitan acometer medidas específicas de adaptación al cambio climático, con la puesta en marcha de actuaciones que atenúen las consecuencias de las olas de calor.

Esta actualización también permitiría plantear acciones concretas, como el Establecimiento de una red de refugios climáticos en centros educativos y otras zonas de la ciudad", que incluirá la creación de espacios que ayuden a reducir el efecto "isla de calor".

Una vez finalizado el pleno, además, ha intervenido un grupo de usuarios de Faema, entidad que está celebrando su 30 aniversario, para agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Ávila al colectivo de personas con discapacidad y el apoyo institucional del Consistorio al desarrollo de su actividad.