El pleno del Ayuntamiento de León aprueba sus comisiones y la representación en otros órganos y entidades

LEÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado hoy en pleno la composición de las comisiones municipales, tanto las informativas permanentes como las especiales, con la designación de sus miembros, en representación de los grupos municipales de la corporación, además de la representatividad en otros organismos, entidades y mancomunidades de la ciudad.

En el pleno, también se ha designado a los miembros de otros órganos, como la designación del gerente de la Mancomunidad Municipal para el Saneamiento Integral de León y su Alfoz (Saleal), punto este que ha contado con la abstención de los dos concejales de Vox.

La portavoz de la formación, Blanca Herreros ha asegurado que al no estar "presentes" ninguno de los dos ediles en esta mancomunidad les "interesa bien poco quién sea el interventor", a lo que el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, ha replicado que "estén presentes o no, es una mancomunidad en la que está representada el Ayuntamiento" y los concejales son "representantes del Ayuntamiento".

Sin embargo, la portavoz de Vox sí ha reclamado estar presente en el Consorcio para la Gestión de la Promoción del Aeropuerto de León al considerar que el presidente, miembro del PSOE, ya ocuparía uno de los puestos determinados para esta formación política en el reparto proporcional en el órgano en función del número de concejales de cada grupo.

De esta forma, Herreros ha pedido "suprimir al miembro del PSOE" para dejar entrada a uno de los ediles de Vox porque "así estarían representados todos los grupos políticos y todo el electorado leonés".

En el pleno se ha oficializado la composición, además de las comisiones informativas, otros órganos como la Sociedad Mixta Mercaleón, la Comisión Mixta del Consorcio Patronato Provincial de Turismo, la Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Fundación Vela Zanetti o en el Palacio de Congresos, entre otros.

CALLES

Además, se ha aprobado la ordenanza municipal reguladora de la identificación y rotulación de los inmuebles y de las vías públicas, que regulará la asignación de nombres a las vías, la rotulación complementaria de carácter cultural.

La ordenanza contempla que las nuevas placas que se instalen se tendrá en cuenta que "el texto aparezca tanto en castellano como establece el artículo 3.1 de la Constitución Española estableciéndolo como lengua española oficial, y en lengua leonesa a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León".

Al respecto, el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Eduardo López Sendino, ha recordado que se trata de una propuesta de su formación, que en tiempos de gobierno municipal del Partido Popular "no se acogió", a pesar de que el uso del leonés en la identificación de lugares públicos es una forma de "proteger" la lengua, como indica el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

BROADCOM

Por otro lado, se ha debatido una moción presentada por UPL en la que se pide al Gobierno de la nación, la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de la capital a hacer "las gestiones necesarias" para que el "gigante" de la fabricación de semiconductores Broadcom se asiente en la provincia de León.

La portavoz de Vox, Blanca Herreros, ha preguntado al portavoz de la UPL si, además de la "bonita declaración de intenciones", la propia formación política ha establecido algún contacto con la compañía para que se asiente en León o si la moción no es más que la "carta de los Reyes Magos".

Al respecto, Eduardo López Sendino ha comentado que "no es adecuado" que un partido político realice ese tipo de movimientos, sino que es una cuestión que se ha de impulsar desde el ámbito de las instituciones.

Sobre esta cuestión, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha explicado que no se va a quedar "al margen" y que emprenderá conversaciones, aunque ha recordado que no deber "interferir en las competencias de otras instituciones" porque es "algo que no queda demasiado bien", además de recordar que, en cuanto a suelo industrial, "León tiene poco o nada que ofrecer".