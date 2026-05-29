El pleno del Ayuntamiento de Palencia aprueba el avance del nuevo PGOU que se someterá a información pública

Sesión extraordinaria del Pleno Municipal de este viernes - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado en sesión extraordinaria el avance de propuesta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento que definirá el modelo de ciudad en los próximos años y que se someterá a información pública durante dos meses.

En este tiempo, los ciudadanos, colectivos y entidades sociales podrán presentar sugerencias antes de la aprobación inicial de un plan que actualizará el PGU vigente que data de 2008 y que requiere una renovación para responder a las necesidades actuales de la ciudad, tal y como han señalado desde el equipo de Gobiermo.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, ha destacado que el nuevo plan pretende corregir ese desfase con un crecimiento más ajustado a las necesidades, planteando la construcción de hasta 8.500 viviendas en los próximos 20 años, frente a las previsiones de más de 20.000 del anterior documento.

El avance se articula en torno a tres ejes principales: vivienda, sostenibilidad y salud. Entre las medidas más destacadas se encuentra la apuesta por un crecimiento residencial moderado, la creación de un anillo verde y la mejora de la calidad de vida a través del urbanismo.

También se plantea la posible reordenación de espacios estratégicos como el entorno ferroviario, bajo la premisa del soterramiento avalado por los estudios informativos aprobados, y la posibilidad de la futura expansión de la Fábrica de Armas, un elemento clave tanto para el desarrollo industrial, como para el crecimiento urbano.

Los grupos de la oposición han valorado positivamente la apertura del proceso de información pública, pero han matizado algunos elementos plan, así han planteado sus dudas sobre la viabilidad real del plan y las reticencias que genera la dependencia del plan a actuaciones que no corresponden al Ayuntamiento, como el soterramiento y los terrenos de la Fábrica de Armas, en las que han coincidido.

Finalmente, el avance se ha aprobado con los votos favorables del PSOE, Vamos Palencia, IU-Podemos, los concejales no adscritos Domiciano Curiel y Ricardo Carrancio, y la abstención del PP, Vox y la edil no adscrita, Sonia Lalanda.

El documento pasará ahora a su fase de exposición pública antes de su aprobación definitiva, un periodo de información pública que será de dos meses, durante junio y julio, durante los cuales el Ayuntamiento organizará una exposición en LECRÁC con un plano pisable de gran formato, paneles informativos y un buzoneo de dípticos con las líneas principales del plan que incluirá un código QR que llevará a un formulario para que los ciudadanos puedan hacer sus propuestas, todo ello para fomentar la participación ciudadana.