El pleno del Ayuntamiento de Salamanca aprueba el Proyecto de Ordenanzas para 2026 con los votos a favor del PP

Consolida por duodécimo año consecutivo la congelación de cinco impuestos municipales

SALAMANCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes, con los votos a favor del PP, el Proyecto de Ordenanzas para 2026 que consolida, por duodécimo año consecutivo, la congelación de los cinco impuestos municipales--el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la plusvalía, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto sobre los vehículos-- y de la práctica totalidad de tasas y precios públicos, como ha indicado el Grupo Popular.

Los dictámenes de la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior fueron debatidos primero y votados después con las abstenciones de los dos concejales no adscritos, los votos en contra del PSOE, la abstención o voto en contra de Vox y los votos a favor del PP.

Tanto Vox como los concejales no adscritos han querido elevar al pleno su queja de haberse "enterado por la prensa" de las ordenanzas fiscales "casi a última hora", mientras que el PSOE ha criticado al equipo de Gobierno que mantenga en el "top nacional" tanto el IBI como el impuesto sobre los vehículos, lo que les ha llevado a criticar la subida de los impuestos hace 12 años porque tanto tiempo después, a pesar de haber congelado la subida, siguen a la cabeza de los impuestos más altos, como ha indicado el concejal socialista Fidel Francés.

Por su parte, el concejal delegado de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha sido el encargado de defender la propuesta y ha defendido, como ya hizo durante la semana pasada en rueda de prensa, que en estos doce años el IPC acumulado ha sido del 27,4 por ciento, por lo que, de haberse aplicado anualmente, los tributos se habrían elevado en esa proporción.

Tal y como se ha señalado durante la presentación del proyecto, éste prevé actualizar un 2,7 por ciento (equivalente al IPC interanual de agosto) las tarifas ligadas a compromisos contractuales (agua y alcantarillado, servicios funerarios y cementerios municipales, Mercado Central, estacionamiento del Centro de Transportes y depuración), así como las del transporte urbano, manteniéndose congelado el bono-bus especial.

Aún con esta actualización, han asegurado desde el PP, las tarifas del autobús continuarán entre las más económicas del país. La medida se justifica por el coste del nuevo servicio, subvencionado por el Consistorio en un 75,5 por ciento. Las tarifas del transporte urbano permanecieron congeladas entre 2015 y 2023, periodo en que la variación del IPC fue del 21,3 por ciento, han añadido.

Por otro lado, Fernando Rodríguez también ha asegurado que en el Proyecto de Ordenanzas para 2026 se mantienen todos los beneficios existentes en los tributos, tarifas y precios, en favor de familias con menores ingresos o para el fomento de la actividad económica.

Por otro lado, en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la tasa por la recogida de basura se ha ajustado para no ser deficitaria y vincular su importe a la generación de residuos.

La cuantía se adecúa en 2026 para aproximarse al coste total del servicio (casi 23 millones de euros) y aplicará los dos coeficientes incorporados en 2025 (5 por ciento cada uno), que modulan la cuota según la evolución específica de residuos por epígrafe y el avance del reciclaje a nivel ciudad. Para el 81 por ciento de los contribuyentes (viviendas), el incremento mensual será de entre 1,14 y 1,35 euros, como ha añadido el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca.